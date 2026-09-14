El presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, junto a su esposa Brigitte Macron, llevará a cabo una visita de Estado a España los próximos 29 y 30 de septiembre. El viaje se concreta tras haber sido pospuesto en sucesivas ocasiones desde que el rey Felipe VI le extendiera la invitación formal en 2018.

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Durante la primera jornada, los Reyes de España ofrecerán una cena de gala en honor a la delegación francesa, mientras que el 30 de septiembre el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, recibirá a Macron en el Palacio de la Moncloa. El comunicado emitido por Presidencia del Gobierno enmarca el encuentro en la voluntad compartida de «seguir reforzando la relación bilateral en todos los ámbitos» tras su última reunión el pasado 14 de julio en París.

Sintonía bilateral con la ratificación del Tratado de Amistad como telón de fondo

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El viaje de Estado se produce en la antesala del ciclo electoral que afrontarán ambos países en 2027, con la primera vuelta de las presidenciales francesas fijada para abril y las elecciones generales españolas pendientes de convocatoria. Fuentes gubernamentales destacan la fluida relación personal entre ambos mandatarios, si bien la cumbre bilateral bilateral permanece pendiente desde la firma del Tratado de Amistad en Barcelona en enero de 2023.

La plena efectividad de dicho tratado se encuentra actualmente paralizada en el plano legislativo español: