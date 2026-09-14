Corea del Norte confirmó este lunes la realización de un ejercicio militar con unidades de artillería, drones, misiles de crucero y misiles balísticos, después de unas maniobras conjuntas de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón.

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Corea del Norte confirmó este lunes que llevó a cabo un “ejercicio de ataque” en el que participaron unidades de artillería y distintos sistemas de misiles, entre ellos proyectiles balísticos de corto alcance.

La agencia estatal norcoreana KCNA informó de que las maniobras se desarrollaron el 12 de septiembre y estuvieron protagonizadas por unidades combinadas del Ejército del país asiático.

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Según la información difundida por KCNA y recogida por la agencia Efe, el ejercicio incluyó drones de ataque de distintos tipos, misiles de crucero tácticos, lanzacohetes múltiples de gran calibre y misiles balísticos tácticos.

La agencia norcoreana aseguró además que todos los sistemas alcanzaron sus objetivos con precisión.

La confirmación llegó después de que el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur informara de la detección de varios lanzamientos de misiles balísticos de corto alcance desde la ciudad portuaria de Wonsan, en el este del país, hacia el mar de Japón.

Los lanzamientos se produjeron tras la conclusión de unas maniobras militares conjuntas de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón.

Los ejercicios, de cinco días de duración, reunieron fuerzas marítimas, aéreas, médicas y cibernéticas de los tres países. Su objetivo, según la información aportada, era mejorar la coordinación, reforzar la interoperabilidad y aumentar la preparación defensiva trilateral.

Durante esta misma semana, el ministro de Defensa norcoreano, Kim Song-gi, había advertido de posibles contramedidas frente a los ejercicios denominados Freedom Edge y criticado la continuidad de las maniobras militares lideradas por Washington.

Estas prácticas se desarrollaron después de que Corea del Sur y Estados Unidos redujeran el mes pasado su ejercicio anual Ulchi Freedom Shield, en un contexto marcado por el interés del presidente estadounidense, Donald Trump, en retomar el diálogo con el líder norcoreano, Kim Jong-un.