El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha reclamado la devolución a Marruecos de los menores no acompañados que entraron a la ciudad a finales de julio, vinculando la capacidad institucional del país vecino con su implicación en grandes eventos internacionales. Así lo ha manifestado este jueves en una comparecencia conjunta con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Las declaraciones de Juan Jesús Vivas

Durante su intervención, Vivas apeló directamente a la responsabilidad del Gobierno marroquí para hacerse cargo de sus ciudadanos menores de edad:

Contundente mensaje: «Si Marruecos es un país válido para suscribir convenios en materia comercial, si es un país válido para organizar conjuntamente un Mundial de fútbol, también tendrá que ser un país válido para atender a sus menores».

«Si Marruecos es un país válido para suscribir convenios en materia comercial, si es un país válido para organizar conjuntamente un Mundial de fútbol, también tendrá que ser un país válido para atender a sus menores». Propuesta de solución: Reagrupamiento familiar en su país de origen o, si no resultara factible o aconsejable, su tutela por parte de los servicios sociales y asistenciales marroquíes.

Contexto de la crisis migratoria

La posición del presidente ceutí se enmarca en la tensión institucional provocada por los acontecimientos de las últimas semanas: