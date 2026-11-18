El Burgos – Albacete se juega el domingo 22 de noviembre a las 21:00 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en LaLiga TV Hypermotion.

Partido: Burgos – Albacete

Burgos – Albacete Competición: LaLiga Hypermotion, jornada 15

LaLiga Hypermotion, jornada 15 Fecha: domingo 22 de noviembre

domingo 22 de noviembre Hora: 21:00 (hora peninsular)

21:00 (hora peninsular) Canal de TV: LaLiga TV Hypermotion

El partido entre Burgos y Albacete, correspondiente a la jornada 15 de LaLiga Hypermotion, enfrenta a dos equipos en situaciones opuestas en la tabla. El Burgos ocupa la 6ª posición con 24 puntos tras 14 partidos, habiendo anotado 20 goles y recibido 17. En sus últimos cinco encuentros, ha logrado 3 victorias, 1 empate y 1 derrota. Por su parte, el Albacete se encuentra en la 19ª posición con 13 puntos, con un balance de 14 goles a favor y 24 en contra. Su racha reciente es más positiva, con 4 victorias y 1 derrota en los últimos cinco partidos.

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Así llegan los equipos

Burgos: 6º con 24 puntos en 14 partidos (20 goles a favor y 17 en contra); en sus últimos 5 partidos: 3 victorias, 1 empate y 1 derrota (resultados: D-V-E-V-V)

Albacete: 19º con 13 puntos en 14 partidos (14 goles a favor y 24 en contra); en sus últimos 5 partidos: 4 victorias, 0 empates y 1 derrota (resultados: V-V-V-V-D)

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