El Córdoba – Oviedo se juega el domingo 22 de noviembre a las 14:00 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en LaLiga TV Hypermotion. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.

Partido: Córdoba – Oviedo

Córdoba – Oviedo Competición: LaLiga Hypermotion, jornada 15

LaLiga Hypermotion, jornada 15 Fecha: domingo 22 de noviembre

domingo 22 de noviembre Hora: 14:00 (hora peninsular)

14:00 (hora peninsular) Canal de TV: LaLiga TV Hypermotion

El Córdoba y el Oviedo se enfrentarán en la jornada 15 de LaLiga Hypermotion en un duelo que promete ser igualado. El Córdoba ocupa la 10ª posición con 20 puntos tras 14 partidos, habiendo anotado 25 goles y recibido 25. En sus últimos cinco encuentros, el equipo ha mostrado una buena forma con 3 victorias y 2 empates. Por su parte, el Oviedo se sitúa en la 9ª posición con 21 puntos, con un balance de 20 goles a favor y 18 en contra. Su rendimiento reciente incluye 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas.

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Así llegan los equipos

Córdoba: 10º con 20 puntos en 14 partidos (25 goles a favor y 25 en contra); en sus últimos 5 partidos: 3 victorias, 2 empates y 0 derrotas (resultados: E-V-E-V-V)

Oviedo: 9º con 21 puntos en 14 partidos (20 goles a favor y 18 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas (resultados: D-V-D-E-V)

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