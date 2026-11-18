El Celta Fortuna – Valladolid se juega el domingo 22 de noviembre a las 18:30 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en LaLiga TV Hypermotion.

Partido: Celta Fortuna – Valladolid

Celta Fortuna – Valladolid Competición: LaLiga Hypermotion, jornada 15

LaLiga Hypermotion, jornada 15 Fecha: domingo 22 de noviembre

domingo 22 de noviembre Hora: 18:30 (hora peninsular)

18:30 (hora peninsular) Canal de TV: LaLiga TV Hypermotion

LaLiga TV Hypermotion Estadio: Municipal de Barreiro (Vigo)

El Celta Fortuna se enfrenta al Valladolid en la jornada 15 de LaLiga Hypermotion en el Estadio Municipal de Barreiro, en Vigo. El Celta Fortuna ocupa la 17ª posición con 13 puntos tras 14 partidos, habiendo anotado 19 goles y recibido 26. En sus últimos cinco encuentros, el equipo ha cosechado 0 victorias, 2 empates y 3 derrotas. Por su parte, el Valladolid se sitúa en la 12ª posición con 18 puntos, con un balance de 22 goles a favor y 21 en contra. En sus últimas cinco jornadas, ha logrado 2 victorias, 0 empates y 3 derrotas.

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Así llegan los equipos

Celta Fortuna: 17º con 13 puntos en 14 partidos (19 goles a favor y 26 en contra); en sus últimos 5 partidos: 0 victorias, 2 empates y 3 derrotas (resultados: D-D-E-D-E)

Valladolid: 12º con 18 puntos en 14 partidos (22 goles a favor y 21 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 0 empates y 3 derrotas (resultados: D-V-V-D-D)

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