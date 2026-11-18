El Girona – Eibar se juega el domingo 22 de noviembre a las 18:30 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en LaLiga TV Hypermotion.

Partido: Girona – Eibar

Girona – Eibar Competición: LaLiga Hypermotion, jornada 15

LaLiga Hypermotion, jornada 15 Fecha: domingo 22 de noviembre

domingo 22 de noviembre Hora: 18:30 (hora peninsular)

18:30 (hora peninsular) Canal de TV: LaLiga TV Hypermotion

LaLiga TV Hypermotion Estadio: Estadio Municipal de Montilivi (Girona)

El Estadio Municipal de Montilivi acogerá el enfrentamiento entre Girona y Eibar en la jornada 15 de LaLiga Hypermotion. Girona se encuentra en la 4ª posición con 24 puntos tras 14 partidos, habiendo anotado 24 goles y recibido 13. En sus últimos cinco encuentros, el equipo ha logrado 3 victorias y 2 derrotas. Por su parte, Eibar ocupa la 5ª posición con 24 puntos en 13 partidos, con un balance de 22 goles a favor y 15 en contra. En sus últimos cinco partidos, el Eibar no ha conseguido ninguna victoria, acumulando 3 empates y 2 derrotas.

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Así llegan los equipos

Girona: 4º con 24 puntos en 14 partidos (24 goles a favor y 13 en contra); en sus últimos 5 partidos: 3 victorias, 0 empates y 2 derrotas (resultados: V-D-D-V-V)

Eibar: 5º con 24 puntos en 13 partidos (22 goles a favor y 15 en contra); en sus últimos 5 partidos: 0 victorias, 3 empates y 2 derrotas (resultados: E-E-D-E-D)

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