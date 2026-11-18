El Sporting de Gijón – Las Palmas se juega el domingo 22 de noviembre a las 16:15 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en LaLiga TV Hypermotion.

Partido: Sporting de Gijón – Las Palmas

Sporting de Gijón – Las Palmas Competición: LaLiga Hypermotion, jornada 15

LaLiga Hypermotion, jornada 15 Fecha: domingo 22 de noviembre

domingo 22 de noviembre Hora: 16:15 (hora peninsular)

16:15 (hora peninsular) Canal de TV: LaLiga TV Hypermotion

El partido entre el Sporting de Gijón y Las Palmas se enmarca en la jornada 15 de LaLiga Hypermotion. El Sporting de Gijón ocupa la 8ª posición con 23 puntos tras 14 partidos, habiendo anotado 16 goles y recibido 17. En sus últimos cinco encuentros, el equipo ha logrado 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas. Por su parte, Las Palmas se sitúa en la 11ª posición con 20 puntos, también en 14 partidos, con 19 goles a favor y 22 en contra. Su reciente desempeño incluye 3 victorias y 2 derrotas en los últimos cinco partidos.

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Así llegan los equipos

Sporting de Gijón: 8º con 23 puntos en 14 partidos (16 goles a favor y 17 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas (resultados: E-D-V-D-V)

Las Palmas: 11º con 20 puntos en 14 partidos (19 goles a favor y 22 en contra); en sus últimos 5 partidos: 3 victorias, 0 empates y 2 derrotas (resultados: D-V-V-V-D)

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