10 de septiembre de 2026: la primera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones dejó un 5-0 del Bayern de Múnich, victorias amplias de Como y Manchester United, un triunfo por 3-2 de Lens y dos empates 1-1.

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Los horarios correspondieron a CEST (UTC+2), la hora oficial en Ceuta, por lo que los partidos se jugaron en la tarde y noche locales.

Marcadores y goleadores

Fenerbahçe 1 – 1 AS Roma | AS Roma: Bryan Cristante [39′] | Fenerbahçe: Archie Brown [48′]

| AS Roma: Bryan Cristante | Fenerbahçe: Archie Brown PSV Eindhoven 1 – 1 Shakhtar Donetsk | Shakhtar Donetsk: Gleiker Mendoza [45+1′] | PSV Eindhoven: Sergiño Dest [48′]

| Shakhtar Donetsk: Gleiker Mendoza | PSV Eindhoven: Sergiño Dest Bayern de Múnich 5 – 0 Bodo/Glimt | Bayern de Múnich: Jamal Musiala [47′] , Harry Kane [61′] , Alphonso Davies [77′] , Michael Olise [83′] y Michael Olise [90+2′] | Expulsados: Odin Luras Bjortuft (Bodo/Glimt, [87′] )

| Bayern de Múnich: Jamal Musiala , Harry Kane , Alphonso Davies , Michael Olise y Michael Olise | Expulsados: Odin Luras Bjortuft (Bodo/Glimt, ) Como 4 – 1 RB Leipzig | Como: Martin Baturina [15′] , Anastasios Douvikas [38′] , Assane Diao Diaoune [54′] y Maximo Perrone [90′] | RB Leipzig: Andrija Maksimović [58′]

| Como: Martin Baturina , Anastasios Douvikas , Assane Diao Diaoune y Maximo Perrone | RB Leipzig: Andrija Maksimović Manchester United 4 – 0 Sabah FA | Manchester United: Matheus Cunha [27′] , Bruno Fernandes [42′] , Benjamin Šeško [45′] y Lisandro Martínez [68′]

| Manchester United: Matheus Cunha , Bruno Fernandes , Benjamin Šeško y Lisandro Martínez Slavia Praha 2 – 3 Lens | Slavia Praha: Danijel Sturm [51′] y Danijel Sturm [88′] | Lens: Abdallah Sima [73′], Florian Thauvin [90+1′] y Ruben Aguilar [90+3′] | Expulsados: Mikulas Konecny (Slavia Praha, [49′])

Duelos destacados de la jornada

El Bayern de Múnich venció 5-0 a Bodo/Glimt con cinco goles que incluyeron un doblete de Michael Olise. El equipo local aprovechó la superioridad numérica tras la expulsión de Odin Luras Bjortuft, según el acta del partido.

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Manchester United firmó un triunfo amplio por 4-0 ante Sabah FA, con goles repartidos en la primera y segunda mitad.

Lens remontó un partido complicado y ganó 3-2 en Slavia Praha gracias a dos tantos en el tiempo añadido. En ese encuentro, Mikulas Konecny fue expulsado en el minuto 49, conforme al acta facilitada.

Como obtuvo un 4-1 frente a RB Leipzig, con ventaja temprana y gol definitivo en el minuto 90.

Fenerbahçe-AS Roma y PSV-Shakhtar terminaron 1-1. Ambos empates se resolvieron con goles poco antes o justo después del descanso, según las actas de los partidos.

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