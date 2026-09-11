Enric Mas afronta el final en alto de Estepona en cabeza de la clasificación general con 1 minuto y 37 segundos de margen sobre Primoz Roglic a tres jornadas del final de la carrera

La 19ª jornada de la ronda española presenta un trazado extenso de 205 kilómetros en su aproximación que completa la distancia total fijada para la jornada. A escasas fechas para el desenlace de la carrera, el trayecto no acumula una dureza extrema en sus compases iniciales, aunque la inclusión del puerto final de Peñas Blancas se perfila como un escenario propicio para poner a prueba la fortaleza de los aspirantes al podio y marcar diferencias en la lucha por el maillot rojo.

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El itinerario arranca en Vélez-Málaga, municipio que ya cuenta con antecedentes como punto de partida en la historia de la competición. Los primeros escollos de la jornada se sitúan en los puertos de Las Abejas y del Viento, ambas ascensiones de segunda categoría coronadas respectivamente a 120 y 100 kilómetros de la línea de llegada. Este terreno sinuoso inicial está orientado a seleccionar una escapada de nivel antes de afrontar un tramo más favorable que conducirá al pelotón directamente hacia las faldas de la montaña definitiva.

El desenlace de la etapa tendrá lugar en Peñas Blancas, cumbre que acoge un final de etapa por tercera ocasión en el historial de La Vuelta a España. El precedente más reciente en este enclave de Estepona se remonta a la edición de 2022, año en el que el corredor ecuatoriano Richard Carapaz se hizo con la victoria de etapa tras culminar con éxito la subida a la meta.

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Horario y dónde ver en directo la etapa 19 de La Vuelta 2026

La retransmisión televisiva y digital de la decimonovena etapa de la Vuelta a España 2026 estará disponible en directo, en abierto y de forma gratuita para los espectadores en España a partir de las 12:20 horas.

La cobertura en directo podrá seguirse a través de las siguientes vías: