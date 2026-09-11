La tenista bielorrusa se clasifica para su tercera final consecutiva en Nueva York tras derrotar a la estadounidense por 7-5 y 6-2 y optará este sábado a encadenar tres coronas seguidas en el Abierto de los Estados Unidos

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka ha logrado este jueves su clasificación para la final del Abierto de los Estados Unidos tras imponerse a la jugadora local Jessica Pegula con un resultado de 7-5 y 6-2. De este modo, la deportista de Minsk alcanza su tercera final consecutiva en el torneo de Nueva York y se sitúa a una sola victoria de lograr tres coronas seguidas en el cuadro individual femenino del US Open.

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El triunfo de Sabalenka se produce después de haber cedido el número 1 del ranking de la WTA en favor de Elena Rybakina. Pese a esta circunstancia, la jugadora bielorrusa ha mantenido su trayectoria en la competición estadounidense y afrontará este sábado la oportunidad de emular a Serena Williams, quien fue la última tenista capaz de encadenar tres títulos consecutivos en Flushing Meadows durante el periodo comprendido entre 2012 y 2014.

Semifinales históricas en la Era Open

El enfrentamiento entre Sabalenka y Pegula se enmarcó en una penúltima ronda de especial relevancia estadística para la competición. Se trataba de la segunda ocasión en la Era Open en la que las cuatro primeras cabezas de serie del torneo alcanzaban las semifinales del certamen neoyorquino, un hecho cuyo único antecedente se remontaba al año 1975. En este contexto, la jugadora de Minsk hizo valer su condición de favorita sobre la pista.

Tras la victoria de Sabalenka, la configuración del partido definitivo queda a la espera de la resolución de la otra semifinal del cuadro. Existe la posibilidad de un cruce en la final entre la propia Sabalenka y Elena Rybakina. Para que dicha opción se concrete, la tenista kazaja deberá superar previamente a Coco Gauff, representante estadounidense que figura como la última opción de la afición local para optar al título individual femenino en esta edición del torneo.