La celebración litúrgica se desarrollará este año entre finales de marzo y principios de abril. El Domingo de Ramos, que marca el comienzo oficial, tendrá lugar el próximo 29 de marzo, adelantándose respecto a la pasada edición.

La proximidad del mes de marzo activa un año más la cuenta atrás para la Semana Santa 2026, uno de los periodos más significativos del calendario en España. Marcada por el ciclo lunar, esta festividad recupera en 2026 un tramo temprano de la primavera, situándose entre el 29 de marzo y el 5 de abril. Este adelanto respecto al año anterior —cuando se celebró a mediados de abril— condiciona ya la planificación de hermandades, la programación de los ayuntamientos y las previsiones del sector turístico.

La trascendencia de esta semana trasciende lo estrictamente religioso, consolidándose como un fenómeno que moviliza a millones de personas en toda la geografía nacional. Mientras los fieles se preparan para las estaciones de penitencia, otros ciudadanos ultiman sus reservas para aprovechar el primer gran periodo vacacional del año. Dada la variabilidad de las fechas cada ejercicio, conocer el calendario exacto resulta esencial para la organización de desplazamientos y la gestión de los días festivos.

Las fechas clave de la Semana Santa 2026

El ciclo litúrgico arrancará oficialmente el 29 de marzo con el Domingo de Ramos, jornada en la que las palmas y los ramos de olivo volverán a las calles de las ciudades españolas. A partir de ese momento, se sucederán ocho días de celebraciones que culminarán el 5 de abril, Domingo de Resurrección, inicio del tiempo pascual.

Las fechas confirmadas para el calendario de 2026 son las siguientes:

29 de marzo: Domingo de Ramos

Domingo de Ramos 30 de marzo: Lunes Santo

Lunes Santo 31 de marzo: Martes Santo

Martes Santo 1 de abril: Miércoles Santo

Miércoles Santo 2 de abril: Jueves Santo

Jueves Santo 3 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo 4 de abril: Sábado Santo

Sábado Santo 5 de abril: Domingo de Resurrección

Distribución de los días festivos y puentes

El grueso de la actividad vacacional se concentrará en el puente de cuatro días generado por el Jueves Santo (2 de abril) y el Viernes Santo (3 de abril). Cabe recordar que, mientras el Viernes Santo es festivo nacional, el Jueves Santo mantiene su condición de festivo en casi toda España, con ligeras variaciones según la comunidad autónoma.

Asimismo, el fin de la Semana Santa dará paso al Lunes de Pascua (6 de abril), que tradicionalmente es jornada no laborable en territorios como Cataluña, la Comunidad Valenciana, Navarra o el País Vasco. Esta configuración del calendario laboral motiva que muchos sectores empiecen ya a notar el impacto, con un incremento en el precio de los vuelos y ajustes en las tarifas hoteleras ante la previsión de una alta ocupación.

¿Cuántos días quedan para la Semana Santa?

A día de hoy, 25 de febrero de 2026, restan exactamente 32 días para que las primeras procesiones del Domingo de Ramos den inicio a la Pasión. Este margen temporal es el que utilizan las hermandades para afinar los preparativos de sus pasos y las familias para organizar los reencuentros en torno a una tradición que, un año más, combinará la solemnidad litúrgica con el patrimonio cultural y el descanso estival.