El joven aficionado a la meteorología y el organismo estatal advierten de un cambio radical en el tiempo durante las próximas jornadas. Un frente atlántico y la formación de una DANA marcarán la inestabilidad en gran parte de la Península y Canarias.

España se prepara para un giro importante en las condiciones meteorológicas que pondrá fin a la estabilidad de los últimos días. Tanto Jorge Rey, conocido por sus métodos de predicción, como la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), han coincidido en señalar la llegada de una serie de cambios que podrían dejar precipitaciones de intensidad poco común para esta época del año. Tras un mes de febrero que ha batido récords en algunos puntos, la entrada de nuevos frentes y la formación de una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) auguran una recta final de semana marcada por la inestabilidad.

La previsión, que ha cobrado gran relevancia a través de los canales digitales, advierte de que las lluvias regresarán con una fuerza inusitada. Según las informaciones facilitadas, el escenario de cielos despejados dará paso a una «dura realidad» climatológica que afectará a gran parte del territorio nacional, obligando a replantear planes y a extremar la precaución ante fenómenos que «dan miedo» por su intensidad.

La entrada de un frente y la formación de una DANA

La AEMET ha confirmado que el país se enfrenta a un día «más inestable que los anteriores». El principal factor de este cambio es la entrada de un frente por el noroeste peninsular, sumado a la formación de una DANA al sudoeste del golfo de Cádiz. Esta combinación de fenómenos atmosféricos provocará cielos muy nubosos y precipitaciones que serán especialmente persistentes en Galicia durante la primera mitad del día.

El organismo oficial no descarta que las lluvias se extiendan al resto del tercio occidental y a zonas de la vertiente atlántica. Mientras tanto, en el litoral mediterráneo y el Estrecho se espera nubosidad baja matinal, con brumas y bancos de niebla que podrían ser localmente densos en las Islas Baleares, afectando tanto al interior como a las costas de Mallorca y Menorca.

Descenso térmico y alertas activadas

El cambio de tiempo vendrá acompañado de una variación significativa en las temperaturas. Se espera un descenso de las máximas de forma generalizada, aunque este será más suave en la vertiente mediterránea. Por el contrario, las mínimas podrían experimentar ligeros ascensos en la meseta Norte y el oeste de la vertiente sur atlántica. En las cumbres de los Pirineos y la Cordillera Cantábrica, las heladas débiles seguirán presentes.

En el archipiélago canario, la situación también será de inestabilidad. La AEMET prevé lluvias en las islas de mayor relieve y un descenso notable de las temperaturas máximas. Además, se han activado avisos por rachas de viento muy fuertes de componente norte en zonas expuestas y cumbres, lo que refuerza la sensación de cambio radical en el clima de las islas.

Viento y fenómenos costeros

En cuanto al régimen de vientos, predominará la componente sur en la vertiente atlántica y cantábrica, con intervalos de moderado en Galicia. En el Estrecho y Alborán se espera Levante moderado, mientras que en el resto del Mediterráneo el viento rolará de componente sur a noreste.

Esta previsión, que ha sido adelantada por Jorge Rey en un vídeo que se ha vuelto viral por la contundencia de sus advertencias, sitúa a la sociedad española ante una semana donde el tiempo volverá a ser el protagonista absoluto. La coincidencia entre los métodos tradicionales y los modelos de la AEMET subraya la relevancia de un episodio de lluvias que, según los expertos, marcará de cerca las próximas jornadas.