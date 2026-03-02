La Semana Santa de 2026 está a la vuelta de la esquina. Con un calendario litúrgico que adelanta la celebración respecto al año anterior, las festividades se concentran entre finales de marzo y principios de abril. Planificar los días de descanso es esencial, dado que el calendario varía significativamente según la comunidad autónoma.

Fechas clave de la Semana Santa 2026

Para organizar cualquier desplazamiento o jornada de descanso, estas son las fechas de referencia este año:

• Domingo de Ramos: 29 de marzo.

• Jueves Santo: 2 de abril.

• Viernes Santo: 3 de abril (Festivo nacional obligatorio).

• Domingo de Resurrección: 5 de abril.

• Lunes de Pascua: 6 de abril (Festivo en comunidades seleccionadas).

¿Es festivo el Jueves Santo (2 de abril)?

El Jueves Santo no es un festivo de carácter nacional obligatorio, pero la gran mayoría de las comunidades autónomas han decidido incorporarlo a su calendario laboral.

Será festivo en: Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Región de Murcia, Navarra, País Vasco, Ceuta y Melilla.

En estas regiones, el Jueves Santo marca el inicio oficial del puente de cuatro días (hasta el domingo) o cinco, dependiendo de si también se celebra el Lunes de Pascua.

Viernes Santo (3 de abril): Festivo universal

El Viernes Santo es la única jornada de la Semana Santa que constituye un festivo nacional de obligado cumplimiento en todo el territorio español. Independientemente de la comunidad en la que residas, el 3 de abril es día festivo garantizado, siendo el punto de encuentro en el calendario de descanso de todos los ciudadanos.

El Lunes de Pascua (6 de abril) y los puentes largos

Algunas comunidades optan por no celebrar el Jueves Santo, trasladando el festivo al Lunes de Pascua (6 de abril). Además, existen regiones que gozan de una festividad prolongada al contar con ambos días (Jueves Santo y Lunes de Pascua), disfrutando así de hasta cinco días de puente.

• Comunidades con Lunes de Pascua festivo: Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco y La Rioja.

• Comunidades con puente de 5 días (Jueves Santo + Lunes de Pascua): Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Navarra, País Vasco y La Rioja.

Consejos para la planificación

Dado que la Semana Santa de 2026 cae a caballo entre marzo y abril, los días son más largos y la meteorología suele ser propicia para actividades al aire libre y turismo cultural.

• Desplazamientos: Se prevé una alta densidad de tráfico desde el miércoles 1 de abril por la tarde.

• Reservas: Al ser fechas de alta demanda, es muy recomendable gestionar los alojamientos y transportes con la máxima antelación posible.

• Calendario local: Recuerda verificar siempre el calendario específico de tu ayuntamiento, ya que pueden existir festividades locales adicionales que amplíen tus días de descanso.