La Ciudad Autónoma de Ceuta ha dado un paso decisivo hacia la modernización de su infraestructura urbana. Según informa El Faro de Ceuta, la administración local ya trabaja en el desarrollo de una solución tecnológica avanzada para gestionar, en tiempo real, las plazas de aparcamiento destinadas a personas con movilidad reducida (PMR).

Este proyecto, enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, busca transformar a Ceuta en una smart city más accesible, eliminando la necesidad de instalar sensores físicos costosos gracias al uso de geolocalización inteligente.

Innovación al servicio de la accesibilidad

La nueva herramienta se dividirá en dos plataformas conectadas:

App Móvil Multiplataforma: Permitirá a los usuarios localizar las plazas libres más cercanas, conocer la distancia a puntos de recarga y registrar su estacionamiento de forma automática. Panel de Gestión Web: Una consola para la administración que ofrecerá mapas interactivos, estadísticas de uso y alertas sobre posibles infracciones.

Guerra al uso indebido

Uno de los puntos más destacados de esta iniciativa es su capacidad para detectar automáticamente la ocupación de una plaza. El sistema será capaz de identificar cuándo un vehículo se estaciona y solicitará una validación al usuario.

Además, para frenar el fraude y el uso incívico, la aplicación permitirá a los ciudadanos reportar ocupaciones indebidas enviando fotos y ubicación exacta. El sistema generará alertas automáticas cuando detecte patrones de mal uso o permanencias prolongadas sin autorización, facilitando así la labor de control de la policía local.

Una ciudad más sostenible

Más allá de la comodidad, el proyecto tiene un trasfondo ecológico. Al reducir el tiempo de búsqueda de aparcamiento, se disminuyen las emisiones contaminantes, alineando a la ciudad con las directrices europeas de Zonas de Bajas Emisiones.