El expresidente del Gobierno acude a la comisión de investigación sobre el ‘caso Koldo’ tras ser citado por el Partido Popular, aunque ha negado reiteradamente cualquier mediación en el rescate financiero de la aerolínea.

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, comparecerá este lunes, a las 09:30 horas, ante la comisión de investigación que se desarrolla en el Senado en torno al denominado ‘caso Koldo’. Su presencia ha sido requerida por el Grupo Parlamentario Popular para ofrecer explicaciones sobre el proceso de rescate público concedido a la aerolínea Plus Ultra.

El foco de la investigación

Aunque Zapatero no figura como investigado en ninguna causa judicial relacionada con este asunto, el PP ha decidido incluir su comparecencia para aclarar su papel y sus posibles vínculos con la gestión de dicho rescate.

La investigación judicial, iniciada inicialmente por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, indaga si una parte de los fondos públicos otorgados a Plus Ultra pudo ser utilizada para el blanqueo de capitales procedentes de la corrupción en Venezuela. El magistrado instructor acordó el pasado viernes inhibirse a favor de la Audiencia Nacional, órgano que continuará con las pesquisas.

Negación de cualquier mediación

El expresidente ha mantenido una postura firme frente a estas acusaciones. En declaraciones realizadas el pasado 3 de febrero, Rodríguez Zapatero fue tajante al descartar haber ejercido labor de intermediación alguna: «No, ninguna, cero en absoluto». Asimismo, defendió su derecho a desarrollar su actividad privada en una entidad de prestación de servicios, insistiendo en que esta labor no guarda relación alguna con el rescate de la compañía aérea.

Un calendario de comparecencias intenso

La comisión del Senado continúa acumulando testimonios de alto nivel. Por sus sesiones han pasado en los últimos meses el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y diversos miembros del Ejecutivo.

El foco en Plus Ultra sigue muy activo: el presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sosa, prestó declaración la semana pasada, mientras que el empresario Julio Martínez Martínez, conocido como ‘Julito’, está citado para comparecer en la comisión una semana después de la intervención de Zapatero.