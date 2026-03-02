La inestabilidad meteorológica se instala este lunes en Andalucía. La llegada de la borrasca de alto impacto ‘Regina’ ha provocado un empeoramiento generalizado de las condiciones, con cielos muy nubosos, precipitaciones dispersas y un aumento de la intensidad del viento en las zonas costeras.

Este lunes, 2 de marzo de 2026, el territorio andaluz afronta una jornada marcada por la presencia de cielos muy nubosos y chubascos ocasionales que recorrerán gran parte de la comunidad. El fenómeno, bautizado como borrasca ‘Regina’, no solo trae consigo lluvia, sino también la llegada de polvo en suspensión, un factor que podría generar episodios de barro en diversas zonas.

El estado del tiempo por provincias

La situación meteorológica es dispar dependiendo de la zona, aunque la tónica general es de inestabilidad:

• Sevilla: Jornada de contrastes con riesgo de chubascos, principalmente durante la tarde.

• Córdoba: El cielo se presenta gris con una probabilidad de lluvia que alcanza el 55%, acompañada de rachas de viento que podrían superar los 30 km/h.

• Granada y Jaén: Ambas provincias registran cielos cubiertos y una alta probabilidad de precipitaciones que se intensificarán a medida que avance el día.

• Huelva: Ambiente templado con cielos nubosos y posibilidad de gotas aisladas.

• Cádiz: Cielo parcialmente nublado con vientos significativos que soplarán con fuerza desde el sureste, con rachas de hasta 65 km/h.

• Málaga y Almería: Ambiente fresco con nubosidad creciente. En el caso de Almería, existe una probabilidad de lluvia ligera y vientos moderados.

Avisos activos de la AEMET

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activados avisos de nivel amarillo en diversas zonas de Andalucía debido a fenómenos costeros adversos.

• Fenómenos costeros: Se han registrado alertas por vientos del este y nordeste que pueden alcanzar fuerza 7 (entre 50 y 60 km/h) y olas de 2 a 3 metros.

• Zonas afectadas: El aviso afecta especialmente a las aguas costeras de Almería, Granada, la isla de Alborán y al litoral del Poniente almeriense.

Las autoridades recomiendan extremar la precaución en las zonas costeras y ante la conducción por carreteras en los puntos donde la lluvia y el viento puedan reducir la visibilidad o comprometer la estabilidad. Se espera que esta situación de inestabilidad continúe durante las próximas horas, por lo que es aconsejable seguir las actualizaciones a través de los canales oficiales de la AEMET.