El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta ha confirmado los turnos de guardia para este lunes. Estas son las oficinas de farmacia disponibles para atender las necesidades de medicación urgente de la población:

Zona Centro

Farmacia NIETO Esta oficina atenderá a los usuarios de la zona central de la ciudad durante el horario de guardia diurna.

Zona Campo Exterior

Farmacia PUYA C.B. Este establecimiento cubrirá las urgencias de los residentes en las barriadas del Campo Exterior durante el día.

Turno de Noche

Farmacia PUYA C.B. Una vez finalizado el horario comercial y durante toda la madrugada, esta farmacia será la encargada de cubrir el servicio de urgencia nocturno en toda la ciudad.

Información al ciudadano

Se recuerda que el servicio de guardia tiene como fin principal la dispensación de medicamentos bajo prescripción médica urgente. Durante el horario nocturno, por razones de seguridad, la atención suele realizarse a través del guardiero.