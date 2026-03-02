El tráfico marítimo en el Estrecho de Gibraltar mantiene sus rotaciones habituales para la ruta de ferry que conecta el Puerto de Ceuta con el Puerto de Algeciras este 2 de marzo. Las principales operadoras ofrecen múltiples salidas a lo largo del día, con opciones de Fast Ferry (60 minutos) y Ferry (90 minutos), según la programación proporcionada por las navieras
La jornada de este martes se desarrolla con normalidad en la línea marítima entre Ceuta y la península. Los horarios a continuación recogen las salidas disponibles que operan de forma diaria o «de lunes a viernes», excluyendo aquellas específicas para fin de semana o días festivos, según la planificación actual.
Se recomienda a los viajeros confirmar siempre el horario específico y la disponibilidad con la compañía elegida.
Ruta Ceuta-Algeciras
|Salida
|Compañía
|Buque
|Frecuencia
|6:00
|BALEARIA
|Ferry (90m.)
|Diario
|8:00
|ARMAS
|Fast Ferry (60m.)
|Diario
|8:30
|FRS DFDS
|Fast Ferry (60m.)
|Diario
|9:00
|BALEARIA
|Fast Ferry (60m.)
|Excepto domingo
|10:30
|ARMAS
|Ferry (90m.)
|Diario
|11:30
|BALEARIA
|Fast Ferry (60m.)
|Diario
|12:00
|FRS DFDS
|Fast Ferry (60m.)
|Diario
|13:45
|ARMAS
|Fast Ferry (60m.)
|Diario
|14:30
|BALEARIA
|Fast Ferry (60m.)
|Diario
|15:30
|FRS DFDS
|Fast Ferry (60m.)
|Diario
|16:00
|BALEARIA
|Ferry (90m.)
|Diario
|16:30
|ARMAS
|Fast Ferry (60m.)
|Viernes y domingo
|17:30
|BALEARIA
|Fast Ferry (60m.)
|Diario
|18:30
|FRS DFDS
|Fast Ferry (60m.)
|Diario
|19:30
|ARMAS
|Fast Ferry (60m.)
|Diario
|20:30
|BALEARIA
|Ferry (90m.)
|De lunes a viernes
|21:00
|BALEARIA
|Ferry (90m.)
|Sábado y domingo
|21:30
|FRS DFDS
|Fast Ferry (60m.)
|Diario
|22:15
|BALEARIA
|Fast Ferry (60m.)
|Diario
|22:30
|ARMAS
|Fast Ferry (60m.)
|Diario
|0:30
|FRS DFDS
|Fast Ferry (60m.)
|Sólo noche domingo a lunes