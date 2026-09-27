En septiembre la casa suele convertirse en el principal espacio de trabajo, estudio y descanso; en Ceuta, la humedad ambiental y la brisa costera influyen en la condensación y en la sensación de “aire cargado”.

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Hay medidas sencillas y sin obras que suelen mejorar el confort y la calidad percibida del aire. Las siguientes pautas recogen recomendaciones habituales de salud pública y consumo responsable aplicadas al contexto doméstico ceutí.

Ventilar no es solo abrir ventanas: el momento y la duración importan

Ventilar renueva el aire, pero hacerlo sin criterio puede ser menos eficaz.

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Una práctica útil: ventilar en intervalos cortos y crear corrientes cruzadas abriendo ventanas opuestas durante pocos minutos. Evita dejar una sola ventana apenas entreabierta durante horas si el exterior está cargado de humos u olores.

Prioriza la ventilación cuando el aire exterior no presente molestias visibles (humo, olores fuertes).

Crear corrientes breves renovará más aire que mantener una ventana “entornada”.

Ventila tras cocinar, después de duchas largas o al secar ropa en interior.

Humedad: el punto clave en el aire interior

La humedad acumulada facilita la aparición de moho y olores persistentes; en Ceuta esto puede intensificarse por factores costeros.

Medidas prácticas para reducir la humedad:

Secar la ropa en exteriores cuando sea posible; si se seca dentro, ventilar después del proceso.

Evitar acumular vapor en baños y cocinas: ventilar o usar extracción durante y tras la actividad.

Revisar puntos de condensación: detrás de muebles pegados a paredes, esquinas frías o alrededor de ventanas con puentes térmicos.

Productos y hábitos que sí afectan al aire

Fuentes domésticas de compuestos y partículas incluyen aerosoles, incienso, velas, ambientadores y algunos productos de limpieza. También influyen aparatos que generan humo o gases.

Para reducir la carga contaminante del hogar:

Usar productos de limpieza con moderación y ventilar durante y después de su uso.

No mezclar productos químicos; seguir las indicaciones del fabricante.

Comprobar extracción al cocinar, especialmente en frituras o cocciones con olores intensos.

Filtros y purificadores: cuándo pueden ayudar

Los purificadores con filtros pueden reducir partículas en suspensión, pero no sustituyen la ventilación. Su eficacia depende del tamaño del equipo, del tipo de filtro y del mantenimiento.

Valora la compatibilidad entre el tamaño del equipo y la estancia.

Cambia y limpia los filtros según el fabricante.

Elige equipos con especificaciones claras y marcado que permitan comparar prestaciones.

Señales para actuar en casa

Olores persistentes, condensación frecuente en ventanas o manchas en paredes son indicios de que hay que ajustar ventilación y control de humedad.

Cambios prácticos y fáciles de comprobar:

Aumentar ventilación tras cocinar y duchas.

Evitar secar demasiada ropa dentro o ventilar tras el secado.

Mejorar la extracción en la cocina y mantener la limpieza con ventilación.

Rutina de aire limpio adaptada a Ceuta

Combinar ventilación puntual, control de la humedad y hábitos que reduzcan las fuentes contaminantes mejora la calidad del aire interior y el confort diario de los ceutíes.

Fuente: recomendaciones generales de salud y calidad ambiental interior difundidas por organismos de salud y consumo (orientaciones sobre ventilación, control de humedad y reducción de contaminantes domésticos). No se detallan cifras ni calendarios concretos, ya que varían según cada vivienda.

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