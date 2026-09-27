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Ceuta ha llevado a cabo una nueva edición de la Marcha del Mayor, un evento organizado por el Centro del Mayor de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. En esta jornada, los mayores de la ciudad han tenido la oportunidad de participar en actividades de deporte y convivencia.

La consejera Nabila Benzina ha estado presente en la celebración, acompañando a los participantes en un día que ha resaltado el orgullo caballa y ha promovido la unión entre los mayores. Además, han participado los Genuinos de la Fundación AD Ceuta, quienes han aportado su apoyo a esta actividad.

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La Marcha del Mayor reafirma el compromiso de Ceuta con sus ciudadanos más mayores, quienes representan el corazón de la sociedad caballa. Este tipo de actividades fomenta la actividad física y el bienestar entre la población adulta mayor.