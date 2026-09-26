Si en Ceuta ha cambiado el sabor u olor del agua del grifo, un filtro doméstico puede reducir cloro, sedimentos y mejorar el gusto al cocinar o preparar biberones.

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Un filtro no sustituye la potabilidad: su función habitual es mejorar características organolépticas y eliminar partículas. La eficacia concreta depende del tipo de tecnología (carbón activo, cerámica, ósmosis inversa, etc.) y de que se sigan las indicaciones de la ficha técnica y del manual del fabricante.

Qué puede mejorar un filtro de agua

Según el modelo, los filtros domésticos pueden ayudar a reducir o eliminar:

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Cloro y compuestos que afectan al olor y al sabor.

Partículas y sedimentos visibles o en suspensión.

visibles o en suspensión. Algunos compuestos orgánicos que quedan después del tratamiento del agua, en función de la certificación del producto.

Comprueba en la etiqueta y en la ficha técnica qué contaminantes declara el fabricante que elimina o reduce y si cuenta con certificaciones reconocidas (por ejemplo, NSF o norma UNE).

Tipos de filtros: dónde encajan en casa

Soluciones habituales y su uso típico:

Jarra filtrante : sencilla y práctica para filtrar agua destinada a beber y cocinar en pequeñas cantidades.

: sencilla y práctica para filtrar agua destinada a beber y cocinar en pequeñas cantidades. Filtro de grifo : se acopla a la boca del grifo y ofrece filtrado inmediato para uso diario.

: se acopla a la boca del grifo y ofrece filtrado inmediato para uso diario. Filtro bajo fregadero : instala más tratamiento en la línea de agua de la cocina; requiere instalación y mantenimiento periódicos.

: instala más tratamiento en la línea de agua de la cocina; requiere instalación y mantenimiento periódicos. Ósmosis inversa: sistema más completo para obtener un perfil de agua más “controlado”; exige gestión de residuos y revisiones.

En Ceuta, si se busca mejorar el sabor sin obras, la opción inicial más práctica suele ser una jarra o un filtro para el grifo.

Claves para elegir bien

Antes de comprar, valore estos aspectos:

Qué quieres reducir : elige un filtro que especifique la eliminación de los contaminantes que te preocupan.

: elige un filtro que especifique la eliminación de los contaminantes que te preocupan. Compatibilidad : confirma que el filtro encaja con tu grifo o con la instalación bajo fregadero.

: confirma que el filtro encaja con tu grifo o con la instalación bajo fregadero. Vida útil del cartucho : tenga en cuenta la frecuencia real de cambio y el coste de los recambios.

: tenga en cuenta la frecuencia real de cambio y el coste de los recambios. Disponibilidad de recambios : asegúrate de poder comprar cartuchos de repuesto localmente o con envío fiable.

: asegúrate de poder comprar cartuchos de repuesto localmente o con envío fiable. Caudal: valora si la reducción de flujo es aceptable para uso diario en cocina.

Cómo usarlo correctamente

La eficacia depende del uso y del mantenimiento. Pautas prácticas:

Instalar según el manual y evitar soluciones improvisadas que provoquen fugas o mal funcionamiento.

y evitar soluciones improvisadas que provoquen fugas o mal funcionamiento. Enjuague inicial : muchos filtros requieren un aclarado antes del primer uso; siga las indicaciones del fabricante.

: muchos filtros requieren un aclarado antes del primer uso; siga las indicaciones del fabricante. Respetar el intervalo de cambio del cartucho: un cartucho agotado pierde eficacia.

del cartucho: un cartucho agotado pierde eficacia. Revisar conexiones tras la instalación y periódicamente para detectar fugas.

Mantenimiento y hábitos para una mejor experiencia

Mantener el equipo y adoptar rutinas mejora el rendimiento:

No dejar el depósito con agua demasiado tiempo si usa una jarra; adapte la rutina al consumo doméstico.

si usa una jarra; adapte la rutina al consumo doméstico. Evitar manipular el interior del cartucho salvo indicación del fabricante.

salvo indicación del fabricante. Conservar la documentación (ficha técnica y manual) para conocer enjuagues, vida útil y cuidados recomendados.

Si el objetivo es mejorar el sabor del café, el té o la cocina, usar agua filtrada de forma regular suele notarse en el resultado final.

Fuentes

Contenido basado en fichas técnicas y manuales de fabricantes de sistemas de filtrado doméstico.

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