En Ceuta, la proximidad al mar aumenta la humedad en los hogares y agrava la sensación de «aire cargado» cuando cambian las estaciones.

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Pequeños cambios en la ventilación, el control de la humedad y los hábitos de limpieza bastan para mejorar la calidad del aire en la mayoría de las viviendas, especialmente en pisos donde no es posible ventilar todas las estancias a la vez. Estas medidas reducen olores, riesgos de moho y molestias respiratorias para las personas que viven en la ciudad.

Por qué cambia el aire interior en casa

Fuentes habituales alteran el aire interior: polvo que entra desde el exterior, partículas que se levantan al limpiar o mover textiles, humedad procedente de cocinar y duchas, y ventilación insuficiente. Con el tiempo, la suma de estos factores se traduce en falta de frescor y aumento de olores.

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Según guías de salud ambiental y recomendaciones de ventilación publicadas por organismos sanitarios, ventilar y controlar la humedad son pilares para reducir irritantes y mejorar el confort.

Ventilar con criterio: lo importante es el intercambio

Ventilar eficazmente significa renovar el aire sin enfriar en exceso la vivienda. Prioriza momentos con mayor diferencia de presión o temperatura, y procura que la renovación afecte a varias estancias en la misma sesión para favorecer el intercambio.

Ventila por estancias : cocina y baño requieren más renovación, sobre todo tras cocinar o ducharte.

: cocina y baño requieren más renovación, sobre todo tras cocinar o ducharte. Evita ventilar mientras generas contaminación interior : no abras masivamente si estás aplicando productos de limpieza con fuerte olor o mientras cocinas a fuego muy alto.

: no abras masivamente si estás aplicando productos de limpieza con fuerte olor o mientras cocinas a fuego muy alto. Revisa corrientes y puertas: en la medida de lo posible, crea paso de aire entre estancias durante la ventilación planificada.

Controlar el polvo sin “moverlo por toda la casa”

El polvo puede irritar vías respiratorias y empeorar la percepción del ambiente interior. Cambiar la técnica de limpieza reduce su dispersión y la persisten­cia de las partículas en suspensión.

Limpieza húmeda en superficies : pasar un paño ligeramente humedecido atrapa el polvo en lugar de levantarlo.

: pasar un paño ligeramente humedecido atrapa el polvo en lugar de levantarlo. Aspirar con regularidad : hacerlo de forma metódica y con filtros limpios evita que el aspirador disperse partículas.

: hacerlo de forma metódica y con filtros limpios evita que el aspirador disperse partículas. Textiles con estrategia: cortinas y alfombras acumulan polvo; prioriza las zonas más transitadas y las cercanas a entradas de aire.

Humedad: el punto clave en Ceuta

La humedad interior sube con duchas, cocinado y el secado de ropa. En una ciudad costera como Ceuta, esa humedad suele resultar más persistente y requiere atención para evitar condensación y moho.

Para prevenir problemas:

Ventila después de cocinar y ducharte . Si el baño dispone de extracción, úsala siempre.

. Si el baño dispone de extracción, úsala siempre. Seca la ropa con planificación : evita dejar prendas húmedas en estancias cerradas sin renovación de aire.

: evita dejar prendas húmedas en estancias cerradas sin renovación de aire. Revisa zonas de condensación: esquinas, rincones y muros fríos suelen ser los primeros puntos afectados.

Hábitos que mejoran el aire sin complicaciones

Algunos cambios de rutina dan resultados sin invertir en aparatos. Reducir el uso de aerosoles y productos muy perfumados reduce irritantes; ventilar tras su uso ayuda a disiparlos.

Menos aerosoles en interiores : sprays y ambientadores fuertes pueden irritar a personas sensibles.

: sprays y ambientadores fuertes pueden irritar a personas sensibles. Ventilación al usar productos : respeta los tiempos de actuación y después renueva el aire.

: respeta los tiempos de actuación y después renueva el aire. Mantenimiento de rejillas y extractores: mantener limpios los elementos de ventilación garantiza su eficacia.

Cuándo pedir ayuda

Si detectas moho recurrente, condensación persistente o molestias respiratorias que no mejoran con las medidas básicas, consulta a un profesional. Técnicos en control de la humedad, instaladores de sistemas de ventilación o agentes inmobiliarios pueden evaluar aislamiento, distribución de espacios y el funcionamiento real de la ventilación del hogar.

En Ceuta, ventilar con criterio, reducir el polvo y controlar la humedad son medidas prácticas que mejoran el confort doméstico durante los cambios de estación.

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