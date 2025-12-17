La Ciudad Autónoma de Ceuta ha anunciado una importante modificación temporal de la circulación en el entorno de la Avenida Otero, Plaza Nicaragua y la Avenida de Regulares. Estas medidas, motivadas por el avance de las obras en la Avenida Teniente Coronel Gautier, entrarán en vigor de forma escalonada a partir de mañana jueves y se prolongarán hasta mediados del próximo mes de enero. El objetivo es garantizar la seguridad vial mientras se ejecutan los trabajos de mejora en esta arteria comercial.

Calendario de restricciones y cortes de acceso

La reconfiguración del tráfico afectará a varios puntos neurálgicos de la zona en dos fases diferenciadas:

• A partir de mañana, jueves 18 de diciembre: Se procederá al corte total del acceso a la Avenida de Regulares desde la Avenida Otero. A pesar de esta restricción, las autoridades confirman que se mantendrán operativos los accesos hacia la Plaza Víctimas del Terrorismo y la Plaza Nicaragua.

• A partir del lunes, 22 de diciembre: Se sumará un nuevo corte que impedirá el acceso a la Plaza Nicaragua desde la Avenida Otero. En este caso, la entrada a la plaza se permitirá únicamente a través de la calle Romero de Córdoba y quedará restringida exclusivamente para los residentes de la zona.

Itinerarios alternativos habilitados

Para paliar el impacto de estos cortes y asegurar la movilidad, el área de Fomento ha habilitado la calle Nuestra Señora del Valle como vía de salida. Esta calle pasará a tener sentido obligatorio de circulación desde la Avenida Otero, permitiendo la conexión con la Avenida Bada Requena y la Avenida de Regulares.

Este desvío será fundamental para mantener el acceso a servicios críticos como las dependencias de la Guardia Civil, la zona de Arroyo Paneque y el aparcamiento subterráneo de Amgevicesa.

Previsión de finalización

Según informa la Ciudad, estas medidas de tráfico tienen un carácter transitorio. La previsión actual es que la normalidad circulatoria y la restitución del tráfico habitual se produzcan durante la segunda quincena de enero.

Desde el Gobierno local se ruega a los conductores que circulen por la zona extremar la precaución y prestar especial atención a la señalización provisional. Asimismo, se agradece de antemano la colaboración ciudadana ante las molestias que estas obras de mejora urbana puedan ocasionar durante el periodo navideño.