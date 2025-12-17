La Copa Africana de Naciones (AFCON) 2025 ha comenzado en Marruecos, marcando la primera vez desde 1988 que el país alberga este torneo continental. Participan 24 selecciones que se medirán en una competición histórica, llena de talento y rivalidades que prometen grandes emociones.

Fase de grupos: posiciones y puntos

Los equipos están divididos en seis grupos de cuatro selecciones. En esta etapa, todos los equipos se enfrentan entre sí, y los dos primeros de cada grupo avanzan automáticamente a los octavos de final. Además, se sumarán los cuatro mejores terceros, evaluados según su desempeño en la fase de grupos.

Grupos de la Copa África 2025:

Grupo A: Marruecos, Comoras, Malí, Zambia

Marruecos, Comoras, Malí, Zambia Grupo B: Egipto, Sudáfrica, Angola, Zimbabue

Egipto, Sudáfrica, Angola, Zimbabue Grupo C: Nigeria, Túnez, Tanzania, Uganda

Nigeria, Túnez, Tanzania, Uganda Grupo D: Senegal, RD Congo, Benín, Botsuana

Senegal, RD Congo, Benín, Botsuana Grupo E: Argelia, Burkina Faso, Guinea Ecuatorial, Sudán

Argelia, Burkina Faso, Guinea Ecuatorial, Sudán Grupo F: Costa de Marfil, Camerún, Gabón, Mozambique

Actualmente, todos los equipos arrancan con cero puntos, a la espera de los primeros encuentros.

Calendario y horarios de la fase de grupos

Grupo A: 21 dic: Marruecos – Comoras (20:00) 22 dic: Malí – Zambia (15:00) 26 dic: Zambia – Comoras (18:30), Marruecos – Malí (21:00) 29 dic: Zambia – Marruecos (20:00), Comoras – Malí (20:00)

Grupo B: 22 dic: Sudáfrica – Angola (18:00), Egipto – Zimbabue (21:00) 26 dic: Angola – Zimbabue (13:30), Egipto – Sudáfrica (16:00) 29 dic: Zimbabue – Sudáfrica (17:00), Angola – Egipto (17:00)

Grupo C: 23 dic: Nigeria – Tanzania (18:30), Túnez – Uganda (21:00) 27 dic: Uganda – Tanzania (18:30), Nigeria – Túnez (21:00) 30 dic: Uganda – Nigeria (17:00), Tanzania – Túnez (17:00)

Grupo D: 23 dic: RD Congo – Benín (13:30), Senegal – Botsuana (16:00) 27 dic: Benín – Botsuana (13:30), Senegal – RD Congo (16:00) 30 dic: Botsuana – RD Congo (20:00), Benín – Senegal (20:00)

Grupo E: 24 dic: Burkina Faso – Guinea Ecuatorial (13:30), Argelia – Sudán (16:00) 28 dic: Guinea Ecuatorial – Sudán (16:00), Argelia – Burkina Faso (18:30) 31 dic: Guinea Ecuatorial – Argelia (17:00), Sudán – Burkina Faso (17:00)

Grupo F: 24 dic: Costa de Marfil – Mozambique (18:30), Camerún – Gabón (21:00) 28 dic: Gabón – Mozambique (13:30), Costa de Marfil – Camerún (21:00) 31 dic: Gabón – Costa de Marfil (20:00), Mozambique – Camerún (20:00)



Octavos, cuartos, semifinales y final

La fase de eliminación directa comenzará el 3 de enero, con los octavos de final y seguirá hasta la gran final programada para el 18 de enero. Entre medias, se jugarán cuartos de final, semifinales y el partido por el tercer puesto. Los horarios y enfrentamientos completos ya están disponibles para los aficionados.

La Copa África 2025 promete ser un torneo vibrante, con la ilusión de los países participantes y la pasión de los hinchas africanos como protagonistas. DAZN ofrecerá cobertura completa, incluyendo posiciones, resultados y todos los detalles de cada partido.