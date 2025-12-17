El presidente del Gobierno cierra el pódium de los mandatarios con mayor rechazo ciudadano y solo un 33% de aprobación entre los encuestados

Pedro Sánchez se sitúa como el tercer dirigente peor valorado entre los principales “líderes globales”, de acuerdo con la última actualización del análisis elaborado por la firma estadounidense Morning Consult. El estudio refleja que el 61% de los ciudadanos consultados desaprueba la gestión del presidente del Gobierno, un porcentaje que lo coloca en la parte baja de la clasificación internacional.

Sánchez empata en nivel de rechazo con el primer ministro de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, y solo es superado por el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, con un 67% de desaprobación, y por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que encabeza la lista con un 80%. El ranking analiza a 25 líderes considerados de mayor relevancia internacional y excluye a dirigentes de regímenes autoritarios como Nicolás Maduro, Kim Jong-un u otros líderes del mundo árabe.

Según los datos del sondeo, únicamente el 33% de los encuestados aprueba la figura del líder socialista, mientras que un pequeño porcentaje evita pronunciarse. En comparación, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, registra un 43% de apoyo y un 51% de rechazo entre los ciudadanos estadounidenses.

La encuesta, basada en estudios periódicos realizados en cada país, muestra una clara concentración de líderes europeos en la parte baja de la tabla. En contraste, el primer ministro de la India, Narendra Modi, se mantiene como el dirigente mejor valorado del listado, siendo el único que supera el 70% de apoyo. También destacan varios líderes asiáticos en las primeras posiciones, así como el presidente de Argentina, Javier Milei, que cuenta con el respaldo de más de la mitad de sus compatriotas.

Dentro del ámbito europeo, la presidenta de Suiza, Karin Keller-Sutter, es la única que aparece en una posición destacada, por delante de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Otra excepción parcial es la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que obtiene el apoyo de cuatro de cada diez encuestados, distanciándose ligeramente del grueso de mandatarios del continente.

Morning Consult actualiza estas estadísticas de forma semanal. En el caso de Pedro Sánchez, la tendencia se mantiene en la franja baja de la clasificación, en un contexto marcado por los casos de corrupción que afectan al entorno del PSOE y por las polémicas relacionadas con denuncias de acoso sexual surgidas en las filas del partido, factores que, según el análisis, han influido en el deterioro de su percepción pública.