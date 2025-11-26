El exmarido de la periodista Maribel Vilaplana, Xavier Carrau, ha sugerido este miércoles que ella tuvo conocimiento del derrumbe de un puente en plena dana antes de pagar el ticket del aparcamiento al que acudió acompañada por el presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, tras su comida en el restaurante El Ventorro.

Carrau ha señalado en sus redes sociales que el vídeo del colapso del puente de Picanya se compartió en un chat familiar a las 19.07 horas del 29 de octubre, añadiendo que “todos respondemos al minuto aterrorizados”, dando por hecho que Vilaplana también visualizó el contenido. El mensaje se ha difundido un día después de conocerse que la periodista abonó el parking a las 19.47 horas, cuarenta minutos después de la publicación del vídeo.

Según declaró Vilaplana ante la jueza, tanto ella como Mazón abandonaron el restaurante alrededor de las 18.45 horas, una franja que coincide con el testimonio del propietario del establecimiento, que situó la salida entre las 18.30 y las 19.00 horas. La comunicadora explicó que, antes de pagar el ticket, permaneció algunos minutos en su coche realizando tareas laborales.

Mazón, por su parte, ha mantenido que no acompañó a la periodista hasta el interior del parking y que regresó a pie al Palau de la Generalitat antes de dirigirse al Cecopi. El presidente llegó a la reunión de coordinación de la emergencia alrededor de las 20.28 horas, en pleno seguimiento de los efectos de la dana.