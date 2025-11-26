La Dirección Provincial del Ministerio de Educación ha anunciado que el plazo para inscribirse en los nuevos Certificados Profesionales finalizará el próximo 3 de diciembre. Estas formaciones son una oportunidad única para quienes deseen mejorar sus habilidades y obtener una certificación oficial de Formación Profesional con reconocimiento a nivel nacional.

Los cursos se ofertan en seis centros educativos públicos de la ciudad: el CIFP nº 1 y los IES Abyla, Almina, Clara Campoamor, Siete Colinas y Luis de Camoens. La inscripción debe realizarse presencialmente en el centro educativo que corresponda según la modalidad deseada.

Todos los certificados profesionales ofrecidos son completamente gratuitos y se desarrollan en centros públicos, asegurando así el acceso abierto a la formación y la igualdad de oportunidades para todos los interesados. Además, cada certificación conduce a una titulación oficial de Grado C en Formación Profesional, con validez en todo el territorio nacional, lo que garantiza su reconocimiento en el mercado laboral.

En total, el Ministerio ofrece 12 certificados profesionales distribuidos entre doce familias profesionales, impartidos en los seis centros educativos mencionados. La mayoría de estos cursos corresponden a nivel 1, por lo que no requieren ningún requisito previo de acceso. Adicionalmente, también se ofertan un certificado de nivel 2 y otro de nivel 3, ampliando así las opciones para los estudiantes según su perfil y experiencia.

El reconocimiento oficial que otorgan estos certificados facilita la integración laboral y la mejora de la cualificación profesional en diferentes sectores productivos, una apuesta clara por la formación continua y por facilitar el acceso al empleo de calidad.

Los interesados pueden acudir a cualquiera de los seis centros para realizar su admisión, donde recibirán toda la información necesaria sobre los horarios, requisitos y modalidades de los certificados profesionales. La atención es personalizada y los orientadores educativos están disponibles para resolver cualquier duda y asesorar según el perfil y objetivos de cada candidato.

Los centros públicos que participan en esta convocatoria son: CIFP Nº 1, IES Abyla, IES Almina, IES Clara Campoamor, IES Luis de Camoens y IES Siete Colinas. Cada uno ofrece una diversa gama de certificaciones adecuadas a distintos perfiles y demandas laborales actuales.

Es importante destacar que esta iniciativa forma parte del compromiso del Ministerio de Educación por impulsar la formación profesional como vía para mejorar la empleabilidad, garantizando así que todos los ciudadanos puedan acceder a certificados oficiales que respondan a las necesidades del mercado laboral contemporáneo.