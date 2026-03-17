Seis semanas después del experimento, las parejas se citan para ratificar sus decisiones: Ana y Luija conviven ya con planes de paternidad mientras Marc y Ainhoa firman su divorcio

El experimento sociológico y televisivo de Telecinco, ‘Casados a primera vista’, ha vivido una de sus jornadas más intensas con la emisión del reencuentro de sus seis matrimonios. Seis semanas después de finalizar la convivencia oficial, los participantes volvieron a verse las caras para confirmar si la ciencia y la convivencia habían logrado consolidar sus vínculos o si, por el contrario, la distancia fuera de las cámaras había terminado por dinamitar sus relaciones. El balance final arroja un escenario de contrastes: tres parejas han logrado funcionar, mientras que el resto ratifica su separación definitiva.

La consolidación de Ana y Luija: convivencia y planes de ser padres

La nota más positiva del reencuentro la han protagonizado Ana y Luija. Tras un inicio de relación marcado por las dudas de ella, la salida del programa supuso el verdadero punto de inflexión. Luija relató cómo el vacío sentido al regresar a su ciudad le llevó a buscar a Ana con un detalle simbólico —un puzzle de París— que terminó por unirles definitivamente.

Actualmente, la pareja no solo convive tras la entrega de llaves por parte de Ana, sino que Luija ya se ha integrado en el núcleo familiar conociendo a los hijos de ella. El momento de mayor emoción se produjo cuando Luija confesó su cambio de mentalidad respecto a la paternidad: pese a no haber querido ser padre anteriormente, el contacto con los hijos de Ana y el deseo de ella de ser madre por tercera vez han provocado que, por primera vez, se plantee tener un hijo en común.

El contraste: divorcios y rupturas amargas

En el extremo opuesto se sitúan Marc y Ainhoa. Pese a que abandonaron el experimento aparentemente enamorados, el regreso a la realidad en Barcelona y Madrid provocó un distanciamiento insalvable. Ainhoa reprochó a Marc una falta total de interés e inmadurez, mientras que el catalán lamentó el exceso de atención que ella demandaba. La tensión culminó con la revelación de una discusión durante el cumpleaños de Ainhoa, lo que llevó a Marc a romper definitivamente la relación sin posibilidad de reconciliación.

Por su parte, las parejas formadas por Borja y Luciana y Natalia y Milton ratificaron su decisión de no seguir juntos. En el primer caso, Luciana recriminó a Borja su frialdad al regresar a Sevilla, rechazando su perdón. En el segundo, Natalia volvió a echar en cara a Milton comportamientos pasados, deseando que este encuentro fuera el último antes del programa final que conducirá Carlos Sobera en directo.

Segundas oportunidades y terapias de pareja

El programa también dejó espacio para la esperanza en casos complejos: