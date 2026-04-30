Antena 3 ya tiene cerrado el casting de La Caja Amarilla, su nuevo reality de competición que adaptará en España el formato internacional The Box. La cadena ha anunciado que Manel Fuentes será el presentador del programa, en el que 12 famosos se enfrentarán a pruebas y desafíos que no conocerán hasta el último momento.

El nuevo formato de Atresmedia combinará elementos de reality y concurso. Los participantes convivirán en una base fija y, en cada entrega, serán introducidos en unas características cajas amarillas desde las que saldrán directamente a un reto inesperado. Sin instrucciones previas, sin pistas y sin contexto, los concursantes deberán comprender rápidamente qué ocurre y superar la prueba.

Los 12 famosos confirmados para esta primera edición son Juls Janeiro, Marta Pombo, Adrián Lastra, Norma Duval, Colate Vallejo-Nágera, Tamara Gorro, Ana Guerra, Edu Aguirre, Eduardo Navarrete, Gemma Mengual, Ricky Merino y Miguel Lago.

El programa, producido por Atresmedia en colaboración con Fremantle España, apostará por un casting diverso con perfiles procedentes de la televisión, la música, el deporte, la interpretación, la moda, el humor y las redes sociales. Todos ellos competirán por un premio final de 50.000 euros.

Así será la mecánica de ‘La Caja Amarilla’

Cada episodio de La Caja Amarilla incluirá dos pruebas principales: una individual y otra grupal. Después llegará un duelo final, del que saldrá el eliminado de la entrega. La dinámica se mantendrá hasta la final, en la que cuatro concursantes se enfrentarán a los últimos desafíos para decidir quién se convierte en ganador.

La clave del formato estará en la sorpresa. Los famosos no sabrán a dónde van ni qué tipo de reto les espera hasta que se abran las puertas de la caja. Esa falta de información previa obligará a los concursantes a reaccionar con rapidez, improvisar y adaptarse a situaciones físicas, mentales o estratégicas.

Además de la competición, la convivencia también tendrá peso en el desarrollo del programa. En la base común se formarán alianzas, rivalidades y tensiones que influirán en el recorrido de los participantes.

Un casting con rostros muy conocidos

Entre los concursantes destaca Juls Janeiro, hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, que debutará en televisión con este formato tras consolidarse como influencer de moda y belleza.

También participará Marta Pombo, creadora de contenido y hermana de María Pombo, que seguirá los pasos televisivos de otros miembros de su entorno familiar que ya han pasado por formatos de Antena 3.

El actor Adrián Lastra aportará experiencia televisiva tras su participación en programas como Mira quién baila o El Desafío. Junto a él estará Norma Duval, una de las grandes figuras del espectáculo en España, con una amplia trayectoria en televisión, teatro y entretenimiento.

El empresario Colate Vallejo-Nágera se suma al concurso tras haber participado en formatos como Supervivientes o DecoMasters. También lo hará Tamara Gorro, comunicadora, escritora y creadora de contenido con una larga relación con la televisión.

La música estará representada por Ana Guerra y Ricky Merino, ambos populares por su paso por Operación Triunfo. La primera se ha consolidado como una de las voces más reconocidas del pop español reciente, mientras que Merino ha desarrollado una carrera como cantante, actor y presentador.

El mundo del deporte tendrá presencia con Gemma Mengual, referente histórico de la natación sincronizada, y con Edu Aguirre, periodista deportivo conocido por su trabajo en El Chiringuito de Jugones.

El diseñador Eduardo Navarrete, que saltó a la fama en Maestros de la Costura y ha participado en otros formatos televisivos, también formará parte del concurso. El casting lo completa Miguel Lago, cómico y colaborador habitual en distintos programas de televisión.

Antena 3 refuerza su apuesta por los realities de famosos

Con La Caja Amarilla, Antena 3 amplía su catálogo de grandes formatos de entretenimiento protagonizados por celebridades, una línea en la que la cadena ha encontrado buenos resultados con programas como El Desafío o Tu cara me suena.

El formato The Box ya ha sido adaptado en varios países, entre ellos Noruega, Dinamarca, Finlandia, Reino Unido, Francia, Países Bajos y Suecia. Ahora llegará a España con una versión que buscará sorprender al espectador a través de retos imprevisibles y reacciones espontáneas de sus concursantes.

La cadena todavía no ha concretado la fecha de estreno, pero con el presentador y el casting ya confirmados, La Caja Amarilla se perfila como una de las nuevas grandes apuestas de entretenimiento de Antena 3.