La cuarta gala de Mask Singer: adivina quién canta dejó uno de los desenmascaramientos más inesperados de la temporada. Tomás Roncero sorprendió a Arturo Valls y a los investigadores al revelar que era el famoso oculto bajo el Bocata de Calamares, mientras que Ana Milán acertó la identidad de Planta Carnívora: Cayetana Guillén Cuervo.

Antena 3 volvió a vivir una noche de sorpresas con una nueva entrega de Mask Singer, que culminó con un doble desenmascaramiento. El programa puso sobre el escenario a varias máscaras del grupo B y también presentó a nuevas Wild Cards, entre ellas Planta Carnívora, Tortuga y Mejillón.

La gran sorpresa de la noche llegó con Bocata de Calamares, que interpretó “Princesas”, de Pereza. Las pistas llevaron a los investigadores por caminos muy diferentes. Boris Izaguirre apostó por Iker Casillas, mientras que Ruth Lorenzo y Juan y Medio pensaron en David Bustamante. Ana Milán, por su parte, se decantó por Juan del Val.

Sin embargo, nadie logró acertar. Al quitarse la máscara, el famoso que apareció fue Tomás Roncero, periodista deportivo y colaborador habitual de El Chiringuito de Jugones. Su identidad dejó completamente descolocados a los investigadores y provocó la reacción de Arturo Valls, que bromeó con el disfraz “merengue” del colaborador.

El descubrimiento de Roncero se convirtió en uno de los momentos más comentados de la gala. El periodista consiguió engañar al jurado con su actuación y con unas pistas que parecían apuntar al mundo del deporte, pero no necesariamente a su nombre.

La segunda revelación de la noche tuvo como protagonista a Planta Carnívora, una de las nuevas máscaras invitadas. Su actuación con “Madrid City”, de Ana Mena, activó rápidamente la intuición de Ana Milán, que aseguró tener claro que se trataba de Cayetana Guillén Cuervo.

Mientras sus compañeros apostaban por otros nombres, como Paulina Rubio, Mónica Naranjo o la propia Ana Mena, Milán mantuvo su apuesta. Finalmente, al caer la máscara, quedó confirmado su acierto: bajo Planta Carnívora estaba la actriz y presentadora de RTVE, que se mostró emocionada por tener que abandonar el concurso tan pronto.

La gala también sirvió para presentar al público a otras dos Wild Cards: Tortuga y Mejillón, que lograron superar su primer examen y continuar en el programa. Junto a ellas siguen en competición máscaras como Jirafa, Clavel y Pizza, que avanzan en una edición cada vez más imprevisible.

Con los desenmascaramientos de Tomás Roncero y Cayetana Guillén Cuervo, Mask Singer suma dos nuevos nombres destacados a su quinta temporada, después de haber revelado anteriormente a figuras como Samantha Fox y Trancas y Barrancas.

El programa de Antena 3 mantiene así su fórmula de misterio, humor y espectáculo, con un jurado que intenta descifrar identidades cada vez más difíciles y una audiencia que sigue comentando cada pista en redes sociales.