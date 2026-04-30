La isla de las tentaciones 10 vivió una de sus noches más tensas en Telecinco con el primer beso de la edición y una reacción sin precedentes. Leila y David Vaquero cruzaron el límite en Villa Playa, mientras Atamán, al conocer que su pareja estaba cada vez más cerca de caer en la tentación, se escapó de su villa y llegó hasta la casa de las chicas para enfrentarse al tentador.

La décima edición del reality apenas lleva nueve emisiones y tres galas, pero la alarma ya ha sonado por una infidelidad. La protagonista fue Leila, que durante la noche se dejó llevar con David Vaquero después de una jornada de acercamientos cada vez más evidentes.

La canaria ya había provocado las primeras señales de alerta al compartir jacuzzi con el tentador. Entre caricias, gestos de complicidad y una tensión cada vez más difícil de disimular, ambos fueron acercándose hasta quedar al borde del beso. Sin embargo, el momento decisivo llegó más tarde, de madrugada, justo antes de salir de la piscina climatizada.

Leila y David terminaron besándose durante varios minutos, protagonizando así el primer beso de La isla de las tentaciones 10. Ella explicó después que no pudo evitarlo y comparó la atracción entre ambos con un imán imposible de separar. Al día siguiente, confesó lo ocurrido a sus compañeras, entre el arrepentimiento y la confusión, admitiendo que apenas había dormido pensando en lo que había hecho.

Mientras tanto, en la villa de los chicos, Sandra Barneda llegó con una dinámica que terminó desencadenando el caos. Las solteras vieron imágenes de lo que estaba ocurriendo con las novias, mientras los chicos permanecían en otra habitación escuchando sus reacciones. Los gritos y comentarios de las tentadoras hicieron saltar todas las alarmas.

Al salir, las solteras explicaron lo que habían visto. El más afectado fue Atamán, que descubrió que Leila estaba muy cerca de caer en la tentación tras verla en actitud muy cómplice con David en el jacuzzi. Aunque no llegó a ver el beso, la información fue suficiente para que perdiera el control.

Desesperado, Atamán salió corriendo de la villa en busca de Leila. Sandra Barneda intentó detenerlo y fue tras él, pero no logró alcanzarlo. El novio consiguió llegar hasta la villa de las chicas, donde Leila estaba sentada en un sofá junto a David. Al escuchar los gritos de Atamán llamándola, ambos se separaron rápidamente, evitando por muy poco que él los encontrara juntos.

La escena se volvió especialmente tensa cuando David salió para ver qué ocurría. Atamán, desbordado, se encaró con el tentador y le dejó claro que no quería saber nada de él. Fue un momento inédito en el formato, ya que por primera vez un novio fugado llegó a enfrentarse directamente al soltero con el que su pareja estaba conectando.

Leila intentó consolar a Atamán mientras asumía el daño que le estaba causando. Entre lágrimas y nervios, repetía a sus compañeras y al propio David que se sentía “una mierda de persona” al ver cómo su novio sufría por lo ocurrido.

Finalmente, Sandra Barneda logró reconducir la situación y se llevó a Atamán, advirtiéndole de que su comportamiento tendría consecuencias. El programa dejó así abierta una nueva crisis para la pareja, marcada por el beso de Leila con David, la fuga de Atamán y el enfrentamiento más inesperado de la edición.