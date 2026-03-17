La presentadora virtual vuelve a conducir ‘Supersecretos’ en redes sociales, reabriendo el debate sobre el uso de la inteligencia artificial frente a los profesionales de carne y hueso

El estreno de ‘Supervivientes 2026’ ha traído consigo el retorno de uno de los elementos más controvertidos de las últimas ediciones: Alba Renai. La presentadora generada mediante inteligencia artificial regresa a la órbita de Mediaset para ponerse al frente de ‘Supersecretos’, el espacio destinado a las redes sociales donde se revelan detalles e imágenes inéditas del ‘reality’ de aventuras.

La decisión del grupo audiovisual de Fuencarral supone desoír la corriente crítica que acompaña a este avatar desde su nacimiento. Desarrollada en septiembre de 2023 por Be a Lion, filial de la compañía, Renai fue presentada en 2024 como la primera ‘influencer’ virtual entrenada por IA en España asociada a un gran formato televisivo. Sin embargo, lo que la empresa define como innovación, una parte considerable de la audiencia y de los profesionales del sector lo percibe como una amenaza o un recurso innecesario.

Un rechazo que persiste entre la audiencia y los profesionales

Desde su implementación, el reproche del público ha sido una constante en las plataformas digitales. Los usuarios lamentan que Mediaset recurra a una figura virtual en lugar de dar la oportunidad a presentadores reales. En esta nueva edición, el malestar se ha hecho patente tras el primer vídeo de Renai presentando a Borja y Darío (‘La isla de las tentaciones 9’) como nuevos concursantes. Comentarios como «es penoso lo de la IA» o peticiones directas para que profesionales como María Lamela asuman estas funciones, pueblan las publicaciones del programa.

Incluso dentro de la propia casa, la existencia de este avatar ha generado escepticismo. Rostros tan conocidos de Telecinco como Joaquín Prat o Patricia Pardo han llegado a ironizar en pantalla sobre la presentadora virtual, sumándose a la voz de aquellos que prefieren la naturalidad de profesionales como Laura Madrueño.

La IA se consolida en la estrategia de Mediaset

Pese al entorno hostil en redes, Mediaset parece decidida a normalizar el uso de esta tecnología. Alba Renai no solo mantiene su puesto en ‘Supervivientes’, sino que cuenta con una comunidad de más de 17.000 seguidores en Instagram, donde su perfil simula el día a día de cualquier ‘influencer’ convencional entre edición y edición del concurso.

La apuesta por la inteligencia artificial no se limita a este avatar. La compañía ya ha utilizado estas herramientas en diversas piezas promocionales, incluyendo avances de la décima edición de ‘La isla de las tentaciones’. Esta estrategia sugiere que, para la dirección del grupo, la eficiencia tecnológica prevalece, por el momento, sobre las críticas por la pérdida de factor humano en la conducción de sus espacios digitales.