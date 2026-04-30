Ernesto Ekaizer volvió este miércoles al plató de Malas Lenguas después del tenso momento que protagonizó el pasado sábado en Malas Lenguas Noche, cuando abandonó el programa tras reprochar a Jesús Cintora que le había ignorado durante el debate. El periodista reapareció en TVE para pedir disculpas públicamente al presentador, a sus compañeros y a los espectadores.

El incidente se produjo durante el estreno de Malas Lenguas Noche en La 2, en pleno debate sobre las declaraciones de Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal en el juicio de la Operación Kitchen. Cuando Cintora dio paso a Ekaizer, el colaborador reaccionó con visible malestar y acusó al presentador de no haber contado con él durante el programa.

“Me has ignorado todo el programa”, le reprochó entonces Ekaizer, antes de afirmar que había escrito tres libros sobre la materia y que no sabía qué podía aportar en ese momento. La tensión fue aumentando hasta que el periodista decidió levantarse de la mesa y abandonar el plató, aclarando que su marcha no iba dirigida contra sus compañeros, sino contra el presentador.

Tras varios días sin aparecer en el programa, Ekaizer regresó este miércoles y lo hizo con un tono muy distinto. Nada más darle la bienvenida, Jesús Cintora le preguntó cómo se encontraba. El periodista reconoció entonces que no estaba bien por lo ocurrido y asumió públicamente su error.

“Tuve una actuación absolutamente inmadura, incorrecta, injustificada”, admitió Ekaizer, que también quiso subrayar que su comportamiento había herido a una persona que le aprecia. El colaborador agradeció a Cintora que le permitiera volver al programa para disculparse de forma abierta.

Aunque el presentador matizó que no se había sentido agredido físicamente, Ekaizer insistió en que su actitud sí había supuesto una forma de agresión verbal o personal. “Es una manera de agredir”, reconoció, antes de pedir perdón tanto a los espectadores como a los integrantes de la mesa que presenciaron el momento.

Cintora optó por rebajar la tensión y dar el asunto por zanjado. El presentador recordó que estaban debatiendo con normalidad cuando se produjo la salida de tono, pero aceptó las disculpas y le pidió que no se sintiera mal. “Pasamos página”, vino a decir el conductor del espacio.

Ekaizer, visiblemente afectado, confesó que no había podido dormir bien durante esas noches porque era consciente de que había hecho daño a alguien que le tiene aprecio. El periodista cerró así el episodio con una disculpa pública y con la intención de recuperar la normalidad dentro del programa.

La reaparición de Ernesto Ekaizer permitió a Malas Lenguas resolver en directo una polémica que había generado comentarios entre los espectadores tras el estreno nocturno del formato en La 2. Con las disculpas aceptadas por Cintora, el espacio continuó su emisión con normalidad.