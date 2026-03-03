El regreso del formato a Telecinco está dando mucho que hablar. Tras la emisión de la séptima entrega este pasado lunes, centrada en la «semana de la intimidad», han salido a la luz pruebas que confirmarían qué parejas han logrado superar el experimento tras el apagado de las cámaras.

El «experimento» de Telecinco encara su recta final tras una gala marcada por las dinámicas de la sexóloga Nayara Malnero. Aunque los espectadores ven en pantalla las crisis y reconciliaciones en tiempo diferido, el periodista Javier de Hoyos ha revelado a través de sus redes sociales el estado actual de dos de los matrimonios más mediáticos de la edición.

Stefan y Estefanía: De la frialdad al viaje romántico

A pesar de un inicio complicado en el que parecía que la conexión era nula, la pareja ha dado un giro de 180 grados. Según la información filtrada, el encuentro íntimo de la semana pasada fue el punto de inflexión definitivo.

La prueba: Ambos han sido vistos recientemente disfrutando de un viaje por Lanzarote, lo que confirma que, a día de hoy, siguen apostando por su matrimonio y que la química surgida en el programa ha traspasado la pantalla.

Luciana y Borja: Un giro inesperado tras la crisis

La situación de Luciana y Borja en el programa emitido este lunes era crítica. Borja mostró su intención de frenar cualquier tipo de intimidad, lo que hacía presagiar un divorcio inminente. Sin embargo, las redes sociales parecen contar una historia muy distinta.

La pista: Se han compartido imágenes de ambos en localizaciones idénticas de forma simultánea. Este detalle indicaría que, pese a las dudas iniciales de Borja, la pareja habría logrado reconducir su relación y continuarían juntos en la actualidad.

¿Dónde y cuándo ver el programa?

Para aquellos que quieran seguir el desenlace oficial de los cuatro matrimonios restantes (cuyo estado actual sigue siendo un misterio), Telecinco emite las nuevas entregas cada lunes: