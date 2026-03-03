El formato estrella de Antena 3 cumple 15 años en antena y lo celebra por todo lo alto. El concurso presentado por Manel Fuentes ha revelado la lista oficial de los nueve concursantes que se enfrentarán al clonador en esta decimotercera edición, con el torero Jesulín de Ubrique como el fichaje más mediático de la temporada.

Desde su estreno en septiembre de 2011, Tu cara me suena ha demostrado ser un fenómeno imbatible en el prime time. Para esta nueva entrega, Atresmedia ha configurado un casting diverso que mezcla veteranía musical, talento actoral e iconos de la cultura popular.

Lista completa de concursantes

Estos son los nueve valientes que se someterán a las valoraciones del jurado:

Jesulín de Ubrique: Tras su paso por El Desafío y MasterChef Celebrity, el torero regresa a la televisión para probar suerte con la imitación. Sole Giménez: La mítica voz de Presuntos Implicados aportará la calidad vocal y la elegancia al escenario. Cristina Castaño: La actriz, conocida por su papel en La que se avecina, ya ha demostrado anteriormente su gran capacidad para el teatro musical. J Kbello: El finalista de Cover Night llega como una de las promesas jóvenes de la edición. Aníbal Gómez: Integrante de Ojete Calor, el humor y la excentricidad están garantizados con su presencia. Paula Koops: Cantante y fenómeno en redes sociales, representa la savia nueva del pop actual. Martín Savi: El joven tenor argentino buscará sorprender con su versatilidad lírica. María Parrado: La ganadora de la primera edición de La Voz Kids demostrará su evolución artística años después. Leonor Lavado: Considerada una de las mejores imitadoras del país, parte como una de las grandes rivales a batir.

El jurado y la fórmula del éxito

El programa mantiene su esencia con el cuarteto de jueces que ya se ha convertido en familia para los espectadores: Àngel Llàcer, Chenoa, Lolita y Florentino Fernández. Ellos serán los encargados de puntuar las actuaciones y guiar a los artistas en cada gala.

Con una media del 21,7% de share en su última edición y picos de casi 5 millones de espectadores únicos, Tu cara me suena afronta esta decimotercera temporada como el líder indiscutible de las noches semanales. Su capacidad para reinventarse y exportar su formato a más de 40 países confirma que la mezcla de humor, caracterización y talento musical sigue siendo infalible.