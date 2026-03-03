El mítico exintegrante de Martes y Trece visitó anoche a Pablo Motos para promocionar su obra teatral Que Dios nos pille confesados. Sin embargo, más allá de las risas y la promoción, Josema Yuste no quiso dejar pasar la oportunidad de dar su opinión sobre la reciente gala de los Premios Goya, celebrada el pasado sábado, uniéndose a la corriente crítica de otros artistas.

Un dardo a la politización de la gala

Durante la entrevista, Josema Yuste se mostró muy crítico con el tono de la ceremonia presentada por Rigoberta Bandini y Luis Tosar. El actor lamentó que la gala estuviera, a su juicio, excesivamente politizada y que se pusiera el foco en conflictos internacionales mientras se ignoraban tragedias nacionales recientes, como el accidente de Adamuz.

«No hay mejor premio, para mí como artista, que el cariño de la gente. Por encima de los Goya, de los Óscar y de la madre que lo parió… Lo mejor es el público».

Con esta contundente frase, Yuste reivindicó la soberanía del espectador frente a los galardones de la industria, alineándose con posturas como las de Macarena Gómez o Leonor Watling, quienes también han expresado su incomodidad ante la presión de tener que manifestarse políticamente en los eventos del sector.

Éxito imparable en el Teatro Muñoz Seca

A sus 72 años, el actor atraviesa un momento profesional dulce. Su obra Que Dios nos pille confesados cumple ya tres años en cartel con un éxito rotundo de asistencia en Madrid. «Es la función más divertida que he hecho nunca; lleva tres años llenando el teatro y probablemente prorroguemos una cuarta temporada», explicó entusiasmado.

Además de protagonizar esta comedia al estilo Agatha Christie, Yuste compagina su faceta de actor con la de director en la nueva versión de La cena de los idiotas, demostrando que la jubilación no entra en sus planes inmediatos: «Es muy importante la ilusión por el trabajo y disfrutar con ello hasta que el cuerpo aguante».

Salud y «recetas» de juventud

Pablo Motos, conocido por su interés en el cuidado físico, no tardó en preguntar al invitado por su excelente estado de forma. Yuste confesó que sus rutinas son sencillas pero constantes: mucho caminar, practicar golf y, sobre todo, mantener la mente ocupada y activa a través del trabajo y el humor.