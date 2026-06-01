La Audiencia Nacional retoma las sesiones con las declaraciones de la cúpula policial, acusada de urdir una operación parapolicial para espiar a Luis Bárcenas y proteger al PP.

MADRID – La Audiencia Nacional reanuda este lunes el juicio por el ‘caso Kitchen’ en una semana que contará con una única pero crucial jornada. El tribunal escuchará las declaraciones del exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía, Eugenio Pino, y del excomisario José Manuel Villarejo. Ambos están acusados de diseñar y ejecutar un presunto dispositivo ilícito entre 2013 y 2015 para espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, y sustraer información comprometedora para el partido en el marco del ‘caso Gürtel’.

El juicio, que se prolonga ya desde hace dos meses, encara su fase final tras las declaraciones de la pasada semana del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y del exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, quienes negaron tajantemente haber ordenado cualquier tipo de espionaje a Bárcenas o a su entorno familiar.

Eugenio Pino defiende la legalidad de la operación

El primero en testificar será Eugenio Pino, máximo responsable operativo de la Policía Nacional entre 2012 y 2016. La Fiscalía Anticorrupción solicita para él una pena de 15 años de cárcel y 33 de inhabilitación, al considerarlo uno de los cerebros de la trama que instrumentalizó fondos y efectivos públicos con fines presuntamente partidistas.

Por su parte, la defensa de Pino, ya jubilado, mantiene una postura firme: sostiene que la operación Kitchen no fue una trama ilegal, sino un dispositivo plenamente legal que respondía al «lícito, pertinente y necesario interés policial» de la época.

Villarejo ante el tribunal: Audios, alias y fondos reservados

A continuación, está prevista la declaración de José Manuel Villarejo, quien asiste al proceso convaleciente de una reciente intervención médica. La Fiscalía pide para el excomisario la pena más alta de esta pieza: 19 años de prisión. Se le acusa de ser el encargado de captar y gestionar al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos (apodado «el cocinero»), quien presuntamente actuó como confidente a cambio de pagos con fondos reservados.

El tribunal llega a este punto tras haber reproducido en las últimas semanas numerosos audios grabados por el propio Villarejo. En ellos, el excomisario se refiere de forma explícita al chófer, presume de sus maniobras en el ‘caso Gürtel’ o lanza advertencias sobre «El Asturiano» o «El Barbas», alias con los que se refería al expresidente Mariano Rajoy.

El contexto judicial de Villarejo: Aunque el tribunal cuenta con grabaciones entre Villarejo y la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, la ramificación política quedó fuera de esta causa por orden del juez instructor. Actualmente, Villarejo acumula tres condenas por el ‘caso Tándem’ (la mayor de ellas de 13 años), mientras que ha resultado absuelto en otros cinco procedimientos.

Pendientes de «Cospedín»

La sesión de este lunes podría cerrar con la declaración del inspector Andrés Gómez Gordo, para quien el Ministerio Público solicita 15 años de prisión. Gómez Gordo, que ejerció como asesor de Cospedal en Castilla-La Mancha antes de reincorporarse a la Policía —y a quien Villarejo apodaba irónicamente «Cospedín»—, se alineará previsiblemente con la tesis de Pino, argumentando que se limitó a cumplir órdenes de sus superiores en lo que consideraba una investigación legítima.