El establecimiento santanderino repite triunfo por segundo año consecutivo en una reñida subasta. El ejemplar, de 4,7 kilos, fue pescado en aguas libres del río Nansa.

SANTANDER – El restaurante santanderino El Puerto se ha hecho este domingo, por segundo año consecutivo, con el codiciado ‘campanu’ de Cantabria —el primer salmón de la temporada capturado en los ríos de la región—. Tras una intensa puja, el establecimiento hostelero desembolsó la cifra de 6.500 euros para adjudicarse una pieza que ya tiene el cartel de «vendida» para sus clientes más fieles.

El ejemplar, un magnífico salmón de 4,720 kilos de peso y 79 centímetros de longitud, fue capturado el pasado sábado por Alfonso Caso, un vecino de la localidad asturiana de El Peral. El pescador logró la hazaña en la zona libre de El Bejarucu, en el río Nansa, casi un mes después de que se abriera la veda el pasado 1 de mayo.

Una treintena de pujas en Puente Arce

La tradicional subasta, que celebraba su quinta edición (la cuarta organizada en Puente Arce), tuvo lugar en el restaurante El Nuevo Molino. El evento, promovido por el Ayuntamiento de Piélagos y la Consejería de Desarrollo Rural, contó con la participación de cinco restaurantes: los santanderinos El Puerto y Miramar, La Casuca del Gorbea (Torrelavega), L’Argolla (Piélagos) y un quinto licitador que prefirió mantener el anonimato.

La puja arrancó desde los 100 euros y superó la treintena de ofertas. Antonio Núñez, propietario de El Puerto, explicó tras el evento que la participación de su local responde a una arraigada «tradición familiar» y reconoció el impacto de la cita:

«El ‘campanu’ también supone una acción de marketing que viene muy bien y repercute mucho en los medios. Tenemos clientes que nos dicen: «en cuanto lo tengáis, nos llamáis». El salmón está prácticamente vendido».

Habitualmente, el restaurante prepara este demandado manjar a la plancha o al papillote, según la preferencia del consumidor.

Homenaje en el río y autoridades

Más allá de la subasta, la jornada incluyó un emotivo homenaje a Félix Pérez Diego, ‘El Molinero’, un vecino de Carandía (Piélagos) muy vinculado a la pesca y al cuidado de los ecosistemas fluviales. Al acto asistieron la consejera de Desarrollo Rural y Pesca, María Jesús Susinos, el alcalde de Piélagos, Carlos Caramés, y la concejala de Ganadería, Valvanuz Díez.

Radiografía de la temporada de pesca en Cantabria

La captura del ‘campanu’ marca el ecuador de una campaña que se prevé estricta. El periodo hábil en la región permanecerá abierto hasta el próximo 30 de junio, o bien hasta que se agoten los cupos máximos autorizados en cada río.

La normativa de este año establece las siguientes directrices para proteger la especie:

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Días hábiles: Se permite la pesca cinco días a la semana (martes, miércoles, viernes, sábados, domingos y festivos).

Se permite la pesca cinco días a la semana (martes, miércoles, viernes, sábados, domingos y festivos). Límites por pescador: Se fija una talla mínima de 45 centímetros y un cupo estricto de un solo ejemplar por pescador y temporada .

Se fija una talla mínima de 45 centímetros y un cupo estricto de . Cupos por cuencas: El río Pas lidera el límite con 15 ejemplares, seguido por el Asón (12), el Nansa (6) y el Deva (5). En las zonas libres, el máximo se reduce a tres capturas por río.

El río Pas lidera el límite con 15 ejemplares, seguido por el Asón (12), el Nansa (6) y el Deva (5). En las zonas libres, el máximo se reduce a tres capturas por río. Prohibiciones: Se mantiene la obligatoriedad de pescar exclusivamente con caña desde la orilla, quedando prohibido el uso de embarcaciones.

El sector mira con atención la evolución de los ríos este año, especialmente tras el balance de la temporada de 2025, en la que se registraron un total de 8 salmones pescados en toda la comunidad autónoma.