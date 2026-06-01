Este lunes, 1 de junio de 2026, España afronta una jornada marcada por el contraste térmico: calor notable en el interior y un tiempo más variable en zonas cercanas al mar, donde pueden aparecer intervalos nubosos. Los datos proceden de la AEMET, consultados a partir de los XML municipales públicos para cada capital.

En términos generales, las probabilidades de lluvia se mantienen bajas salvo en algunos puntos del litoral mediterráneo y en el extremo norte, donde la nubosidad puede acompañarse de precipitaciones débiles.

Norte peninsular

El norte se mantiene relativamente templado. En Bilbao se esperan 26°C como máxima y 11°C como mínima, con poco nuboso y viento del C a 0 km/h. La probabilidad de lluvia es del 0%, según AEMET.

Más al noroeste, en Coruña (A) el día arranca con 15°C de mínima y alcanza 22°C. Predomina el nuboso con lluvia escasa, con viento del NO a 5 km/h y una probabilidad de lluvia del 100%, por lo que la jornada puede estar condicionada por la presencia de precipitaciones.

Centro peninsular

El centro peninsular es protagonista por sus temperaturas altas. En Madrid la máxima prevista es de 35°C y la mínima de 21°C. Se anuncia despejado, con viento SO 10 km/h y 0% de probabilidad de lluvia.

En Zaragoza el ambiente mantiene cifras similares: 35°C de máxima y 16°C de mínima, con poco nuboso y viento del C a 0 km/h. También se descarta la lluvia, con probabilidad 0% conforme a la información de AEMET.

Sur peninsular

El sur destaca por el calor más intenso de la jornada. En Sevilla se alcanzan 39°C como máxima y 22°C como mínima. El cielo figura poco nuboso, con viento SO 10 km/h y probabilidad de lluvia 0%.

En Ceuta, la sensación térmica es más moderada: 25°C de máxima y 17°C de mínima, con poco nuboso y viento SE 5 km/h. La probabilidad de lluvia se sitúa en el 0%, según AEMET.

Mediterráneo

En el litoral mediterráneo se observa mayor variabilidad. En Barcelona se esperan 28°C de máxima y 21°C de mínima, con intervalos nubosos y viento S 15 km/h. La probabilidad de lluvia alcanza el 35%, de modo que pueden darse algunos chubascos o momentos de mayor nubosidad durante el día.

En València la jornada es más estable: 27°C como máxima y 19°C como mínima, con poco nuboso y viento E 15 km/h. La probabilidad de lluvia es del 0%, según las previsiones publicadas por AEMET para esta fecha.

Islas Baleares

En las islas Baleares, el calor es más contenido. En Palma se prevén 29°C de máxima y 18°C de mínima, con nubes altas y viento S 20 km/h. La probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que, en principio, no se esperan precipitaciones.

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El predominio de nubes altas sugiere un cielo con aspecto variable, pero sin señales de lluvia en la información de AEMET para el lunes.

Islas Canarias

En islas Canarias la nubosidad aparece como elemento principal. En Las Palmas de Gran Canaria, la previsión marca 23°C de máxima y 19°C de mínima, con muy nuboso y viento N 30 km/h. La probabilidad de lluvia es del 0%, de acuerdo con AEMET.

Con el viento del norte soplando con intensidad, el ambiente puede sentirse más fresco que en jornadas despejadas, aunque sin llegar a indicar lluvias para esta fecha.

Recomendaciones

Interior y sur: ante máximas elevadas (como 39°C en Sevilla o 35°C en Madrid y Zaragoza), conviene hidratarse y planificar actividades evitando las horas de mayor insolación.

ante máximas elevadas (como 39°C en Sevilla o 35°C en Madrid y Zaragoza), conviene hidratarse y planificar actividades evitando las horas de mayor insolación. Mediterráneo: en Barcelona hay 35% de probabilidad de lluvia; puede ser útil llevar un paraguas ligero o prenda impermeable.

en Barcelona hay de probabilidad de lluvia; puede ser útil llevar un paraguas ligero o prenda impermeable. Noroeste: en Coruña (A) la probabilidad de lluvia es alta ( 100% ); ajusta la movilidad al ritmo de la lluvia escasa.

en Coruña (A) la probabilidad de lluvia es alta ( ); ajusta la movilidad al ritmo de la lluvia escasa. Canarias y Baleares: con vientos relevantes (N 30 km/h en Las Palmas y S 20 km/h en Palma), se recomienda precaución si hay planes al aire libre.

En conjunto, el lunes 1 de junio de 2026 se presenta como una jornada de calor en el interior y cielo variable en zonas del litoral, con lluvias concentradas en el norte y con un riesgo moderado en Barcelona, tal y como reflejan los datos de AEMET.