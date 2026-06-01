La Aemet mantiene la alerta amarilla en zonas de Andalucía, Madrid y Castilla-La Mancha, con el foco puesto en el valle del Guadalquivir y la campiña sevillana y cordobesa.
MADRID – Tras varias jornadas de temperaturas asfixiantes, el intenso calor que ha afectado a gran parte del país comienza a perder fuerza. Sin embargo, el alivio térmico no será generalizado este lunes. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activado el aviso amarillo en seis provincias de la mitad sur y el centro peninsular, donde los termómetros todavía registrarán máximas de entre 36 y 39 grados.
Los avisos por altas temperaturas se concentrarán especialmente en la franja de tarde, entre las 14:00 y las 20:00 horas, momento en el que el sol incidirá con mayor fuerza.
Andalucía centraliza el núcleo del calor
La comunidad andaluza vuelve a registrar las temperaturas más altas del mapa. Cuatro de sus provincias continúan bajo el nivel de alerta amarilla (definido por Sanidad y Meteorología como de «peligro bajo»):
- Sevilla y Córdoba: Las máximas rozarán los 39 grados, localizándose el calor más extremo en la campiña sevillana y cordobesa.
- Jaén: El termómetro apretará con fuerza en el valle del Guadalquivir, Sierra Morena y la comarca de El Condado.
- Huelva: Se prevén registros elevados tanto en el interior como en el litoral onubense.
Avisos en el centro y Castilla-La Mancha
Fuera de Andalucía, la masa de aire cálido persistirá con algo menos de intensidad pero dejando valores significativos:
- Comunidad de Madrid: El nivel amarillo afectará al área metropolitana, la zona del Henares, las comarcas del sur y Las Vegas, donde se esperan máximas de hasta 36 grados.
- Castilla-La Mancha: La provincia de Albacete es la única de la región que mantiene el aviso, puntualmente en la zona de la Mancha albaceteña, con termómetros que también tocarán los 36 grados.
Nota de prevención: Aunque el aviso amarillo no representa un riesgo meteorológico para la población general, las autoridades recuerdan que sí puede suponer un peligro para colectivos vulnerables o el desarrollo de actividades concretas al aire libre durante las horas centrales del día.