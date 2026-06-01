La Aemet mantiene la alerta amarilla en zonas de Andalucía, Madrid y Castilla-La Mancha, con el foco puesto en el valle del Guadalquivir y la campiña sevillana y cordobesa.

MADRID – Tras varias jornadas de temperaturas asfixiantes, el intenso calor que ha afectado a gran parte del país comienza a perder fuerza. Sin embargo, el alivio térmico no será generalizado este lunes. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activado el aviso amarillo en seis provincias de la mitad sur y el centro peninsular, donde los termómetros todavía registrarán máximas de entre 36 y 39 grados.

Los avisos por altas temperaturas se concentrarán especialmente en la franja de tarde, entre las 14:00 y las 20:00 horas, momento en el que el sol incidirá con mayor fuerza.

Andalucía centraliza el núcleo del calor

La comunidad andaluza vuelve a registrar las temperaturas más altas del mapa. Cuatro de sus provincias continúan bajo el nivel de alerta amarilla (definido por Sanidad y Meteorología como de «peligro bajo»):

Sevilla y Córdoba: Las máximas rozarán los 39 grados , localizándose el calor más extremo en la campiña sevillana y cordobesa.

Las máximas rozarán los , localizándose el calor más extremo en la campiña sevillana y cordobesa. Jaén: El termómetro apretará con fuerza en el valle del Guadalquivir, Sierra Morena y la comarca de El Condado.

El termómetro apretará con fuerza en el valle del Guadalquivir, Sierra Morena y la comarca de El Condado. Huelva: Se prevén registros elevados tanto en el interior como en el litoral onubense.

Avisos en el centro y Castilla-La Mancha

Fuera de Andalucía, la masa de aire cálido persistirá con algo menos de intensidad pero dejando valores significativos:

PUBLICIDAD

Comunidad de Madrid: El nivel amarillo afectará al área metropolitana, la zona del Henares, las comarcas del sur y Las Vegas, donde se esperan máximas de hasta 36 grados .

El nivel amarillo afectará al área metropolitana, la zona del Henares, las comarcas del sur y Las Vegas, donde se esperan máximas de hasta . Castilla-La Mancha: La provincia de Albacete es la única de la región que mantiene el aviso, puntualmente en la zona de la Mancha albaceteña, con termómetros que también tocarán los 36 grados.