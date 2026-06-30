La defensa de Jonathan Andic —investigado por homicidio— sostiene que los montañeros impidieron al hijo acercarse al precipicio por riesgo de caída. La jueza indaga la mala relación familiar a través de los mensajes de la terapeuta.

El juzgado de instrucción de Martorell (Barcelona) ha iniciado este martes una jornada clave en la investigación por la muerte de Isak Andic, fundador de la multinacional Mango, fallecido el pasado 14 de diciembre de 2024 tras despeñarse por un precipicio en la montaña de Montserrat mientras hacía una excursión a solas con su hijo, Jonathan Andic.

La ronda de declaraciones, que arrancó a las 10:08 horas, busca esclarecer si la muerte del empresario textil fue un trágico accidente o un homicidio, delito por el cual su primogénito se encuentra actualmente investigado.

Los excursionistas que los Mossos «excluyeron»

Los dos primeros en comparecer ante la magistrada han sido los dos montañeros que se encontraron a Jonathan Andic inmediatamente después de la caída fatal. La defensa del investigado denunció públicamente que los Mossos d’Esquadra habían «excluido» a estos testigos de las pesquisas iniciales, a pesar de que el sargento del caso disponía de sus datos de contacto tras un intercambio de llamadas perdidas el día del suceso.

Según la versión de la defensa:

Uno de los excursionistas intervino directamente en la llamada al 112, donde se escuchaba a un Jonathan Andic «desolado y llorando» pidiendo auxilio.

pidiendo auxilio. Ambos montañeros impidieron físicamente al hijo que se acercara al borde del precipicio para intentar recuperar un chaleco que Isak Andic llevaba en la mano y que quedó tirado en el suelo, debido al altísimo riesgo que conllevaba.

Los mensajes de la psicoterapeuta: ¿Discusiones o metáforas?

Otra de las comparecencias más esperadas ha sido la de Julia L., la psicoterapeuta que trataba a la familia. La jueza mantiene la hipótesis de que existía una fuerte hostilidad entre padre e hijo, basándose en varios mensajes recuperados del teléfono móvil del fallecido.

El mensaje de la polémica: En julio de 2025, durante una conversación sobre las disputas familiares, Jonathan Andic le escribió a su padre: «No me extraña que pensaras que era capaz hasta de matarte».

Mientras que la instrucción ve en este texto un indicio de la tensa relación, la defensa alega que se trata de una expresión puramente «metafórica» y habitual dentro del marco de las terapias psicoanalíticas. Además, la magistrada ha ordenado investigar la «influencia» que la propia terapeuta pudo tener en los hechos y ha citado también a declarar a su hermana.

La llamada a la viuda y próximos testigos

La sesión de este martes concluye con la declaración de Estefanía Knuth, viuda de Isak Andic, quien fue la primera persona a la que Jonathan llamó por teléfono tras el fatal desenlace de su padre en la montaña.

La causa continuará el próximo viernes, jornada en la que están citados a declarar otros testigos del entorno empresarial y familiar, entre los que destacan las dos hijas del fundador de Mango y el actual consejero delegado de la firma, Toni Ruiz.