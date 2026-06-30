La formación de Santiago Abascal tacha el procedimiento de «terriblemente opaco», exige que el sufragio exterior sea únicamente presencial y reclama auditar de urgencia las inscripciones masivas vinculadas a la Ley de Memoria Democrática.

Vox ha dado un paso al frente en su estrategia de fiscalización electoral. El secretario general del grupo parlamentario en el Congreso, José María Figaredo, ha anunciado este martes la presentación de un escrito ante la Junta Electoral Central (JEC) para exigir la suspensión inmediata del voto por correo de los españoles inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), así como los trámites de acceso a dicho registro.

La formación alega que existen «grandísimas dudas» sobre la limpieza del procedimiento actual fuera de las fronteras españolas, al que califican como un sistema descontrolado.

La exigencia de un voto exclusivamente presencial

El argumento central de Vox para solicitar la suspensión radica en la supuesta falta de garantías de seguridad en comparación con el voto por correo nacional. Según ha explicado Figaredo:

En España: Se exige la identificación obligatoria del ciudadano tanto en el momento de solicitar el voto por correo como al depositarlo en la oficina postal.

Se exige la identificación obligatoria del ciudadano tanto en el momento de solicitar el voto por correo como al depositarlo en la oficina postal. En el extranjero: Vox denuncia que este doble filtro de identidad no se está aplicando de la misma manera, por lo que «no puede garantizarse la identidad del elector ni la custodia del voto».

Por ello, la formación reclama que el sufragio de los españoles residentes en el exterior se limite única y exclusivamente a la modalidad presencial en los consulados y centros habilitados.

Alarma por el crecimiento «terrorífico» del censo exterior

Para sostener su denuncia de una presunta maniobra de alteración del censo por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, Vox ha puesto sobre la mesa la evolución de los datos de inscripción en el extranjero:

Periodo Crecimiento del censo exterior (CERA) Entre 2020 y 2023 7,2% Entre 2023 y 2026 17,9%

«La velocidad de admisión para la nacionalización y registro en este voto CERA se ha acelerado terroríficamente», ha advertido Figaredo, quien vincula directamente este repunte a la aplicación de la Ley de Memoria Democrática (conocida como ‘ley de nietos’). El diputado ha calificado el proceso como un «golpe de Estado a cámara lenta» a base de «nacionalizaciones masivas» para contrarrestar los malos resultados que las encuestas auguran al PSOE.

Auditoría a contratas y apoyos de otros colectivos

En un segundo escrito remitido a la JEC, Vox solicita formalmente auditar y suspender de forma preventiva las inscripciones masivas, además de revisar minuciosamente los contratos de externalización del servicio firmados con la tecnológica Neoris y el grupo estatal cubano Palco.

Por otro lado, Figaredo ha celebrado que el Partido Popular se «sume al carro» de estas sospechas sobre el censo exterior. Una postura que coincide en el tiempo con la ofensiva de la asociación Hazte Oír, colectivo que ha entregado más de 50.000 firmas ante la Unión Europea y ha pedido a la JEC suspender las nuevas inscripciones sin vínculo municipal verificado, alertando de que, si no se frena el proceso, «las elecciones de 2027 habrán sido manipuladas antes de que empiece la campaña».