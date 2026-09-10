El presidente nacional del sindicato CSIF, Miguel Borra, se encuentra en Ceuta donde ha realizado una visita para presentar las demandas del sector público local.

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Durante su estancia, Borra ha hecho un llamado a las autoridades para que se establezca un plan de refuerzo estable que atienda las necesidades del personal público en la ciudad.

El sindicato subraya la importancia de mejorar las condiciones laborales y la atención a los servicios esenciales que afectan a la población ceutí.

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CSIF ha advertido que, en caso de no recibir respuesta a sus solicitudes, se verán obligados a acudir a la Justicia para proteger los derechos de los trabajadores del sector público.

La visita de Borra se produce en un contexto de creciente preocupación por la situación laboral en Ceuta, lo que aumenta la tensión entre los representantes sindicales y las autoridades locales.

Con este anuncio, el sindicato espera incentivar un debate necesario sobre la financiación y el apoyo al sector público en la ciudad autónoma.