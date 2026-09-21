Ceuta, 21 de septiembre de 2026. CCOO Ceuta ha remitido un escrito a la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, solicitando una exención temporal e inmediata del requisito de empadronamiento en Madrid para la obtención y renovación de la Tarjeta de Transporte Público Personal (TTP-personal) a las personas empadronadas en Ceuta.

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Esta reclamación surge tras la entrada en vigor, el pasado 15 de junio de 2026, de las nuevas instrucciones del Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid. Dicha regulación impone la necesidad de acreditar la residencia en la Comunidad de Madrid mediante certificado de empadronamiento, con excepciones solo para municipios de comunidades colindantes y familias numerosas por motivos tecnológicos.

El Secretario General de CCOO Ceuta, Ángel Lara, advierte del grave perjuicio que esta medida ocasiona a los ceutíes desplazados en Madrid por trabajo, estudios o razones sanitarias. La aplicación estricta del requisito les impone un dilema: mantener su empadronamiento en Ceuta para conservar descuentos en el transporte marítimo y aéreo, o empadronarse en Madrid y perder esos beneficios.

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Esta situación afecta a cientos de personas, haciendo más complicado el acceso a la Tarjeta de Transporte Público Personal. Ángel Lara subraya que es fundamental mantener el empadronamiento en Ceuta para facilitar el encuentro con sus familias.

CCOO Ceuta solicita que esta medida excepcional se mantenga hasta que se negocie un Convenio específico entre la Comunidad de Madrid y la Ciudad Autónoma de Ceuta en materia de transporte. El sindicato confía en que el gobierno madrileño valore esta petición.