Este domingo, 20 de septiembre, el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, ha acompañado a La Legión en su 106° aniversario de fundación.

Lee tambien: Emili Rosales conmemora el 25 aniversario de ‘La sombra del viento’: «Carlos Ruiz Zafón nos enseñó que un libro puede ser infinito»

La Legión, una de las unidades más emblemáticas del Ejército español, conmemora su larga trayectoria y compromiso con la defensa de España.

El acto ha contado con la presencia de diversas autoridades y ciudadanos, quienes han mostrado su apoyo y reconocimiento a los integrantes de esta unidad militar.

Lee tambien: Sydney Sweeney consolida su estatus en Hollywood con el estreno de ‘La asistenta’ en plataformas de ‘streaming’