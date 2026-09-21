Este domingo, 20 de septiembre, el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, ha acompañado a La Legión en su 106° aniversario de fundación.
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La Legión, una de las unidades más emblemáticas del Ejército español, conmemora su larga trayectoria y compromiso con la defensa de España.
El acto ha contado con la presencia de diversas autoridades y ciudadanos, quienes han mostrado su apoyo y reconocimiento a los integrantes de esta unidad militar.
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