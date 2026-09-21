El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha expresado su preocupación por el altercado sucedido este domingo en el puerto de Ceuta, donde el vehículo de la diputada de Ceuta Ya!, Julia Alejandra Ferreras, fue apedreado por un grupo de manifestantes.

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Este incidente tuvo lugar cuando varios manifestantes confundieron el coche con el de la organización Negu Gorriak/Derecho a Techo, que se encontraba en la ciudad para llevar a cabo actividades humanitarias. En el coche estaban Julia Ferreras, el activista de la Flotilla a Gaza, Rafael Borrego, y una abogada especializada en derechos humanos.

Los manifestantes comenzaron a lanzar piedras y a golpear el vehículo, pensando que pertenecía al grupo que relacionaban con la llegada de ayuda humanitaria a la zona.

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Gabriel Rufián condenó estos actos de violencia y vinculó lo sucedido con la desinformación y el discurso que rodea la crisis migratoria en Ceuta, expresando que «las mentiras matan». También empatizó con las víctimas del ataque, destacando el ambiente de tensión creado por la inacción del Gobierno español y la manipulación política por parte de la extrema derecha.

Sus declaraciones se producen en un contexto de debate sobre la situación de los migrantes en Ceuta, especialmente respecto al futuro de los menores que permanecen en la ciudad. Rufián cuestionó la discusión en torno a este tema, haciendo hincapié en aspectos de origen y raza.

La Delegación del Gobierno en Ceuta y el Presidente Pedro Sánchez mostraron su «más rotunda condena» hacia la agresión, expresando su apoyo a Ferreras y a los acompañantes en el incidente, recordando que el derecho a manifestación no justifica actos violentos.