Los Mossos d’Esquadra continúan la búsqueda de un hombre presuntamente responsable de la agresión ocurrida ayer jueves en Calella (Barcelona), en la que resultaron gravemente heridas su pareja y la madre de esta, en un caso que está siendo investigado como violencia machista.

Según fuentes cercanas a la investigación, las víctimas son la pareja del agresor y la madre de la joven. El incidente tuvo lugar alrededor de las 15:00 horas en el domicilio de las mujeres.

El sospechoso permanece en paradero desconocido, y la policía ha activado un amplio dispositivo para localizarlo y detenerlo.

Fueron los vecinos quienes alertaron a los servicios de emergencias. La Policía Local de Calella y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) acudieron al lugar y trasladaron a las dos mujeres, que se encuentran en estado muy grave, a un hospital.

El Área de Investigación Criminal de la Región Metropolitana Norte de los Mossos d’Esquadra se ha hecho cargo del caso.