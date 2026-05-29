El sindicato califica la situación de «mala gestión» por parte de la gerencia y exige el abono inmediato y retroactivo de las cantidades recogidas en el convenio colectivo.

CEUTA. En una nota de prensa emitida este jueves, el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha denunciado públicamente los retrasos en el abono de los atrasos correspondientes a la ayuda para trabajadores con familiares con discapacidad en la empresa Servilimpce. Esta medida, recogida en el artículo 31 del convenio colectivo, contempla una cuantía de 125 euros mensuales.

Según explica la organización sindical, la empresa ya está cumpliendo con el pago mensual corriente a los empleados que tienen acreditada oficialmente una discapacidad física o psíquica en su entorno familiar. Para CCOO, este hecho demuestra que «la documentación presentada por los trabajadores es correcta y cumple con los requisitos exigidos». Sin embargo, el problema radica en que no se están abonando las cantidades con carácter retroactivo que se adeudan a gran parte de la plantilla afectada.

La postura de la empresa frente a las críticas

Por su parte, la dirección de Servilimpce ha justificado la demora alegando que actualmente «se están revisando todas las solicitudes» y los expedientes entregados por los trabajadores.

Una explicación que no convence al sindicato, desde donde se apunta directamente a una falta de eficiencia administrativa:

«Esta situación vuelve a reflejar una mala gestión existente por parte de la gerencia de Servilimpce, generando retrasos injustificados en derechos económicos que ya están reconocidos y que la propia empresa admite mediante el pago mensual actual».

Exigencia de una solución inmediata

CCOO ha manifestado su incomprensión ante el bloqueo de unos pagos que la propia empresa ya ha aceptado y validado de forma interna. Por ello, han exigido que se proceda al abono «inmediato» de todos los atrasos pendientes.

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El sindicato ha concluido el comunicado reafirmando su compromiso con la defensa de los derechos laborales de la plantilla y advirtiendo que vigilarán de cerca el cumplimiento íntegro del convenio colectivo, sin admitir más demoras en las cuantías que legítimamente corresponden a los trabajadores.