Un exmilitar localizó el objeto, similar a una granada, activando un protocolo de seguridad que obligó a establecer un perímetro de 50 metros hasta la intervención de los TEDAX.

CEUTA. Susto en la playa de la Ribera. El céntrico arenal ceutí ha tenido que ser desalojado parcialmente este jueves tras el hallazgo de un artefacto que guardaba un fuerte parecido con una granada de mano. El incidente, que tuvo lugar en una jornada de gran afluencia debido a las altas temperaturas, obligó a activar de inmediato los protocolos de seguridad.

El suceso se desencadenó pasadas las 16:00 horas, cuando un exmilitar que se encontraba en la zona detectó el objeto. Tras recogerlo, lo entregó a los efectivos de Marsave, la empresa encargada del servicio de socorrismo en las playas, quienes actuaron con total diligencia dando aviso inmediato a la Policía Nacional.

Activación del protocolo y perímetro de seguridad

Siguiendo las medidas de prevención establecidas para estos casos, los primeros agentes de la Policía Nacional en llegar al lugar procedieron a:

Perimetrar la zona: Se acordonó un radio de unos 50 metros alrededor del punto del hallazgo.

Se acordonó un radio de unos 50 metros alrededor del punto del hallazgo. Desalojar a los bañistas: Se instó a los ciudadanos que disfrutaban de la tarde de playa a alejarse del lugar por precaución.

Se instó a los ciudadanos que disfrutaban de la tarde de playa a alejarse del lugar por precaución. Custodiar el objeto: Se mantuvo la seguridad en la zona hasta la llegada de los especialistas.

Los TEDAX retiran el objeto y vuelve la calma

Alrededor de las 17:00 horas, los TEDAX (Técnicos en Desactivación de Artefactos Explosivos) de la Policía Nacional se personaron en la playa de la Ribera. Tras examinar el objeto, los especialistas lo introdujeron en una bolsa de transporte especializada y lo trasladaron a dependencias policiales para su posterior análisis e identificación.

Primeras valoraciones: Aunque la Policía Nacional será la encargada de determinar con exactitud el origen y tipología del objeto, las primeras informaciones apuntan a que el artefacto no contenía carga explosiva.

Apenas una hora después de iniciarse el incidente, la playa recuperó por completo la normalidad y los bañistas pudieron retomar sus actividades y seguir disfrutando de la jornada veraniega con total tranquilidad.